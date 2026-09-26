Flavio Briatore avisó que tomará medidas tras el accidente entre Colapinto y Gasly en Bakú

El asesor ejecutivo y máximo responsable de la escudería Alpine aseguró sentirse "muy decepcionado" por lo ocurrido en el GP de Azerbaiyán.

Flavio Briatore hizo su descargo sobre el error de Franco Colapinto que derivó en el abandono de los dos autos de Alpine en el Gran Premio de Azerbaiyán 2026. Tras las declaraciones de los protagonistas, el líder de la escudería francesa tomó la palabra y adelantó que tomará medidas por lo sucedido.

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“Estoy muy decepcionado con el resultado de la carrera, ya que sabemos que perdimos puntos valiosos en la lucha por el campeonato. Este tipo de incidentes no deberían ocurrir, especialmente cuando íbamos bien con ambos coches en posiciones de sumar puntos”, comenzó diciendo Briatore en declaraciones publicadas por Motorsport.

Más adelante, Flavio aseguró sentirse “muy triste” por el equipo y por Pierre Gasly, mientras que también aprovechó el espacio para disculparse por con Lando Norris y McLaren por “arruinarles la carrera”.

Franco Colapinto, junto a Flavio Briatore y Pierre Gasly en Monza (Getty Images)

Ya puntualmente sobre Franco Colapinto, Briatore manifestó: “Ha asumido toda la responsabilidad por ello, como debe ser. Frenó demasiado tarde teniendo en cuenta el contexto de la carrera y el reinicio con el coche de seguridad. Fue una maniobra muy mala para un piloto de su experiencia“.

Por último, advirtió que se tomarán decisiones puertas adentro para que no vuelva ocurrir lo mismo: “Quiero tomarme un tiempo para reflexionar sobre esto y considerar qué medidas se deben tomar, para poder aprender de ello y evitar una situación así en el futuro”.

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Así fue el accidente entre Franco Colapinto y Pierre Gasly

¡¡NO SE PUEDE CREER!! ¡FRANCO COLAPINTO Y PIERRE GASLY SE TOCARON EN EL RELANZAMIENTO Y OTRA VEZ HAY SAFETY CAR!



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En síntesis