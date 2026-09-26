En medio de la ola de críticas al de Alpine, el expiloto colombiano rescató una parte positiva de la maniobra que lo sacó de la carrera junto a Gasly y Norris.

El Gran Premio de Azerbaiyán pintaba bien para los Alpine, que habían logrado acomodarse en posiciones para sumar un buen puñado de puntos y recortarle distancia a Racing Bulls en el Campeonato de Constructores de la Fórmula 1. Sin embargo, Franco Colapinto cometió un grosero error en el que chocó a Pierre Gasly y dejó a ambos fuera de la carrera.

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Por primera vez en Alpine, el piloto argentino no pudo finalizar un Gran Premio y una ola de críticas cayeron sobre él por la arriesgada maniobra en la que también perjudicó a Lando Norris, que también apuntó contra Colapinto en zona mixta.

Pero en medio de este panorama duro para el sudamericano, Juan Pablo Montoya alzó la voz para defenderlo y resaltar su estilo sobre la pista. “Lo difícil en ese caso es que eres agresivo, ves una oportunidad y tienes que admirarlo”, comenzó el colombiano en la transmisión de F1TV.

Y siguió, comparándolo con el estilo de Max Verstappen: “Admiro a la gente que lo intenta. Cuando tienes un reinicio, lo ven como una oportunidad. Algunas personas ven un reinicio como ‘no quiero perder una posición’, y Franco es el tipo que quiere ir y aprovecharla. Cuando siempre eres el tipo, como Max, que siempre ve una oportunidad para aprovecharla, vas a cometer errores”.

“El problema es que, cuando estás tan atrás, ya sabes, es como un embotellamiento: todos van levantando y levantando, y ves que él frena y va a llevarse puesto a alguien, así que se aparta y se va hacia el interior. Casi detuvo el auto. Sí, cometió un error y se llevó puesto a su compañero de equipo y también dejó fuera a Lando. Quiero decir, cometió un error, pero estuvo cerca”, analizó sobre la maniobra el expiloto de Fórmula 1 con 7 victorias y 30 podios en Williams y McLaren.

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Briatore avisó que tomará medidas tras el accidente

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine. (Foto: Getty)

Sobre Franco Colapinto, Briatore manifestó: “Ha asumido toda la responsabilidad por ello, como debe ser. Frenó demasiado tarde teniendo en cuenta el contexto de la carrera y el reinicio con el coche de seguridad. Fue una maniobra muy mala para un piloto de su experiencia“.

Luego, advirtió que se tomarán decisiones puertas adentro para que no vuelva ocurrir lo mismo: “Quiero tomarme un tiempo para reflexionar sobre esto y considerar qué medidas se deben tomar, para poder aprender de ello y evitar una situación así en el futuro”.

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