La crítica de Franco Colapinto pese a su gran viernes en Monza: “Paso atrás”

El buen viernes en Monza no dejó del todo conforme a Franco Colapinto. Tras las primeras dos prácticas libres, el piloto de Alpine aseguró que esperaba un mejor rendimiento en la FP2, tras haber finalizado dentro del top 10 en la sesión anterior.

“En la FP1 muy bien. Salí, di 4 vueltas, hice el tiempo y después tuve un problema con el motor en el low fuel con las soft (gomas blandas), pero tendría que haber mejorado cinco décimas. Tendría que haber hecho un tiempo parecido al que hice ahora, o un poquito mejor de hecho”, aseguró el argentino.

El oriundo se mostró molesto por la respuesta de su anto en la FP2, en diálogo con ESPN: “Creo que dimos un paso para atrás. Hay que entender por qué, si es la temperatura (hizo más calor) o qué es lo que pasó, pero costó más. El auto no iba tan bien, iba un poco suelto”.

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“No tenía grip en mitad de curva, iba de trompa en mitad de curva, después en salida se movía más, tenía menos grip trasero saliendo… en general no evolucionamos nada. De hecho, siento que empeoramos bastante, así que nada, hay que entender el por qué”, expresó.

Y cerró: “Creo que en la FP1 había sido muy positivo, el long run había sido muy bueno, con las medias había hecho un tiempo muy rápido, tenía mucho para mejorar, así que nada, hay que volver un poquito a eso y entender el por qué. Obviamente, lo bueno es que lo del motor de la FP1 lo solucionamos, lo de la goma blanda, que no pude hacer el Qualy Sim… pero nada, la FP2 un poco complicada, así que hay que entender el por qué y laburar para mañana“.

Cronograma de sábado y domingo en el GP de Italia

Sábado 5 de septiembre

Práctica Libre 3 : 07:00 hs

: 07:00 hs Clasificación: 11:00 hs

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Domingo 6 de septiembre

Carrera: 10:00 hs

Horario de la República Argentina.

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