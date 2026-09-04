Fecha y sede confirmada para Boca vs. Racing por la Copa Argentina 2026

El clásico que los cruzará por el certamen federal se jugará en plena fecha FIFA. Los detalles.

Este viernes, escasos días después de la confirmación de los 8 clasificados a los cuartos de final de la Copa Argentina 2026, comenzó a oficializarse el cronograma de los partidos que se disputarán en dicha ronda.

El primer cruce de los cuartos de final será entre Deportivo Riestra y Banfield, que se jugará este miércoles 9 de septiembre en el Estadio Alfredo Beranger de Temperley, desde las 19:00. Al miércoles siguiente, el 16/9, en el Florencio Sola desde las 19:00, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán definirán al segundo semifinalista del certamen.

A la espera de la confirmación del cruce entre Estudiantes de La Plata y Platense, hoy se confirmó de manera extraoficial la sede y el día en el que se disputará el cruce de cuartos de final más picante, donde se dará un cruce entre Boca y Racing.

El mismo será el domingo 27 de septiembre en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, con horario a definir. El partido se jugará en plena fecha FIFA, por lo que ambos equipos podrían sufrir bajas si sus jugadores son convocados a sus selecciones.

El Kempes será la sede del Boca – Racing (Getty)

Los cruces confirmados de los cuartos de final de la Copa Argentina 2026

Deportivo Riestra – Banfield

Racing – Boca

Independiente Rivadavia – Atlético Tucumán

Estudiantes (LP) – Platense

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El cuadro completo de la Copa Argentina