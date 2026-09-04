El ex mediocampista de River disputó su último duelo con el combinado nacional por los octavos de final del Mundial 2026 ante Suiza.

Hace apenas unos días, Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina, dejando un vacío importante en su combinado nacional. Quien lo hizo en estas horas fue Juanfer Quintero, que dejará de jugar para Colombia. De esta manera, dos de las selecciones más fuertes de Sudamérica pierden a sus jugadores diferenciales.

Quintero fue pieza importante de la Selección Colombia y en sus 13 años con el combinado nacional disputó 53 partidos en los que marcó 6 goles, brindó 12 asistencias y disputó tres Mundiales, los de 2014, 2018 y 2026. En diálogo con Win Sports, el mediocampista afirmó: “El profe Lorenzo sabe que lo quiero, lo aprecio y le deseo todo lo mejor del mundo“.

Además, agregó: “Personalmente lo sentía así después de la frustración del Mundial. Hay momentos en que uno dice que es bueno darse una oportunidad para que otro llegue y pueda asumir“. Cabe destacar que la historia de Juanfer con la Selección Colombia inició en el 2013 y un año más tarde fue citado por Pekerman para el Mundial de Brasil 2014, donde le mostró al mundo sus pinceladas de calidad.

Juanfer jugó su último partido en la Selección ante Suiza en el Mundial 2026. (Foto: Getty).

Juanfer y su relación con Coudet

En el último mercado de pases, Juanfer Quintero dejó River y lo hizo con declaraciones polémicas para con Eduardo Coudet, quien se marchó del Millonario hace apenas unos días: “Se generó mucho revuelo porque yo simplemente traté de ser sincero. El tiempo finalmente me terminó dando la razón“.

“Nunca le falté el respeto, le dije las palabras que yo sentía y lo que yo viví en experiencia propia. Son sus formas. Hoy estoy con un entrenador que me da la confianza y que me conoce. Siempre he dicho que un entrenador o te frustra o te potencia”, completó Juanfer.

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