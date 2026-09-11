Boca vs. Central Córdoba EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

Este viernes por la noche, Boca recibe a Central Córdoba por la novena jornada del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en La Bombonera, comienza a las 21:30 horas y cuenta con el arbitraje de Yael Falcón Pérez. El encuentro es transmitido a través de la pantalla de ESPN Premium y tiene el minuto a minuto en BOLAVIP.

Las alineaciones de Boca y Central Córdoba

Boca: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marcos Pellegrino, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Tomás Belmonte, Carlos Palacios; Ángel Romero; Sebastián Villa, Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Darío Cáceres; Fernando Martínez, Lucas González, Matías Vera, Marco Iacobellis; Diego Barrera y Leonardo Sequeira. DT: Sebastián Domínguez.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026