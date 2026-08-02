Jugador x Jugador: los puntajes de los futbolistas de River vs. Rosario Central por el Torneo Clausura 2026

SANTIAGO BELTRÁN
Primer tiempo (6): Rosario Central lo atacó de forma aislada, pero peligrosa. Se mostró atento en todo momento, pero no pudo hacer nada en el gol de Otamendi en contra.
GONZALO MONTIEL
Primer tiempo (4): Opción permanente con sus escaladas, yendo hasta el fondo y repitiendo centro tras centro. Paralelamente, no estuvo sólido en el retroceso y perdió a Campaz en el 0-1.
LUCAS MARTÍNEZ QUARTA
Primer tiempo (4): Los 45 minutos iniciales estuvieron a tono con sus últimos meses en River: salidas alocadas y sin mucho sentido y un manejo de pelota con más imprecisiones que aciertos.
NICOLÁS OTAMENDI
Nicolás Otamendi disputando una pelota. (Foto: Getty)
Primer tiempo (4): Venía teniendo una actuación aceptable, incluso ganando en el área contraria. Sin embargo, algo condicionado por un descalabro colectivo, abrió la cuenta para la visita con un autogol.
LAUTARO RIVERO
Primer tiempo (4): Se desempeñó en una posición en la que no se siente cómodo y se notó. Poco en ofensiva, recurriendo al juego brusco de forma exagerada y sin mostrarse firme en la contención.
ANÍBAL MORENO
Primer tiempo (4): Endeble. No logró imponerse en las transiciones rápidas de defensa a ataque de Rosario Central y tampoco pudo darle fluidez a la circulación de pelota en la mitad de la cancha.
FAUSTO VERA
Primer tiempo (5): Por un lado, manejó el esférico con cierto criterio y hasta se desprendió acertadamente buscando opciones de pase. Por el otro, padeció en la recuperación y tuvo que cortar con falta.
JOAQUÍN FREITAS
Primer tiempo (6): La voluntad y el sacrificio de siempre, haciendo un gran desgaste recostado sobre la derecha. Paralelamente, buscó ser solidario en el retroceso. Le faltó criterio en las resoluciones.
LAUTARO PEREYRA
Una de las búsquedas del juvenil Pereyra. (Foto: Getty)
Primer tiempo (6): El juvenil se comprometió permanentemente con la generación de juego, aunque se despachó con aciertos y también con errores. No estuvo del todo fino en las culminaciones.
Nota final (6)
FACUNDO COLIDIO
Primer tiempo (4): Cuando partió muy recostado sobre la izquierda, se vio encerrado y limitado y no pudo generar peligro. Nuevamente, completamente discontinuo y displicente.
RAFAEL SANTOS BORRÉ
Primer tiempo (5): No escatimó esfuerzo, efectuando la presión habitual. Llevó peligro con su intensidad, aunque no estuvo del todo acertado cuando tuvo que decidir y ejecutar.