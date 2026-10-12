Arruabarrena confesó cómo fue su vuelta a Boca y el llamado de Riquelme: “Mi madre no quería”

Rodolfo Arruabarrena le cambió la cara por completo a Boca, pelea en todos los frentes y acumula 17 partidos invicto. En medio de este contexto positivo, se tomó un tiempo para revelar detalles desconocidos de cómo se dio su vuelta al Xeneize luego de que Juan Román Riquelme lo llame por teléfono y hasta confesó que su madre no quería.
Cabe recordar que es su segundo ciclo en la institución, su primera etapa fue entre 2014 y 2016 pero tuvieron que pasar más de 10 años para que vuelva a tener la oportunidad de dirigir al club de sus amores. Sin embargo, posó sus ojos en la actualidad, brindó pormenores que no se conocían hasta el momento y dejó frases muy destacadas.
Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca Juniors. (Getty Images)
Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con DSports, el Vasco fue sincero. “No teníamos dudas cuando surgió la posibilidad y Román me llamó“, reveló Arruabarrena en primera instancia. Pocos segundos más tarde, hizo una confesión. “Obviamente que ni lo pensé, a pesar de que mi madre no quería por el tema de mi diabetes“, dio a conocer.
Inmediatamente después, se refirió a la enfermedad que transita. “La voy llevando bien y no me ha cambiado mucho el cuidado“, reconoció el entrenador. Sin embargo, entre risas, contó cómo es vivir con eso. “Cuando termina un partido tengo presión alta, pero baja rápido. Si no tenemos la pelota o nos cagan a pelotazos, es peor, je“, soltó.
"CUANDO ROMÁN ME LLAMÓ NI LO PENSÉ, A PESAR DE QUE MI MADRE NO QUERÍA"— DSPORTS Argentina (@DSportsAR) October 12, 2026
El Vasco Arruabarrena dio detalles de su decisión de volver a Boca.
🎙️ @m_benedetto pic.twitter.com/eooFEaGcrH
Por otro lado, la lesión de Leandro Paredes acapara la atención en la previa a las semifinales de la Copa Sudamericana contra Vasco da Gama. “Lea para nosotros es importante, no lo voy a ocultar, tanto adentro de la cancha como afuera“, aseguró el director técnico del Xeneize. Además, agregó: “Es nuestro capitán y líder, pero ya lo hemos suplido“.
Sin embargo, expresó: “El otro día le tocó a Williams Alarcón, lo ha hecho bien y tiene mucho para dar todavía, como Palacios“. Eso sí, hizo una aclaración importante. “Obviamente no vamos a tener las características que tiene Leandro pero sí otras cuestiones que creemos que para este partidos nos pueden venir bien“, manifestó Arruabarrena sin titubear.
"HEMOS SUPLIDO A PAREDES CON LOS CHICOS QUE LES DIMOS OPORTUNIDAD"— DSPORTS Argentina (@DSportsAR) October 12, 2026
El Vasco Arruabarrena habló de la ausencia de Leandro Paredes frente a Vasco da Gama por la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS.
🎙️ @m_benedetto pic.twitter.com/gSn55QDSLN