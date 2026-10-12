Marcelo Culotta reveló que San Lorenzo analiza la convocatoria de acreedores: “El pasivo es muy grande”

Para evitar la quiebra, el presidente lo planteará en la Asamblea de Socios ya que no puede afrontar los pagos y sigue acumulando deudas.

San Lorenzo está inmerso en un verdadero problema: crisis institucional, económica y deportiva. Mientras el equipo alterna más malas que buenas, Marcelo Culotta rompió el silencio y reveló que se analiza la convocatoria de acreedores para hacer frente a las múltiples deudas, embargos y juicios que tiene el club y cada vez aumentan más.

¿Qué significa? Se trata de un proceso judicial que se utiliza cuando no se pueden pagar deudas, en este caso de una institución, y esto tiene como objetivo principal evitar la quiebra. Además, permite al deudor reorganizar sus finanzas y negociar un acuerdo de pago con todos sus acreedores bajo la supervisión de la Justicia. Pero muchos socios están en contra…

Marcelo Culotta, presidente de San Lorenzo. (@SanLorenzo)

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con DSports Radio, el presidente azulgrana fue contundente. “Que el club entre en convocatoria de acreedores es una posibilidad, estamos evaluándolo“, sentenció Culotta. Inmediatamente después, reveló: “Plantearemos lo que creemos que es mejor en la Asamblea de Socios y ellos lo tendrán que entender“.

No conforme con esa declaración, redobló la apuesta e insistió: “El pasivo es muy grande“. Pocos segundos más tarde, se tomó un tiempo para hacer una importante aclaración. “Esto hay que planificarlo y transparentarlo, no se trata de que venga alguien con un bolso de 10 millones de dólares para darle a San Lorenzo“, manifestó el mandatario del Ciclón.

Marcelo Culotta, presidente de San Lorenzo. (@SanLorenzo)

Publicidad

En cuanto a lo ligado a las finanzas del fútbol, el dirigente recordó: “Recibimos un club con 61 profesionales y realizamos un mercado de pases en el que solo pagamos por Arboleda“. A su vez, de cara al futuro inmediato también expresó: “En diciembre habrá salidas dentro del plantel y eso va a disminuir entre un 40 o 50% el pasivo del club“.

Quienes trabajan en San Lorenzo aún no cobraron sus sueldos, lo que generó un conflicto extra. Sobre eso, Culotta prometió: “Esta semana le estaremos pagando a los empleados del club“. No obstante, aprovechó a recalcar la realidad económica y deslizó: “Es difícil trabajar con las cuentas embargadas, estamos ordenando el club y la gente confía en nosotros“.

Marcelo Culotta y la Comisión Directiva de San Lorenzo. (@SanLorenzo)

Publicidad

Por último pero no menos importante, contó: “Hay que tener en cuenta la complejidad financiera, que San Lorenzo tiene la dificultad de los embargos, y así no se puede gestionar“. Para culminar con su discurso durante la entrevista, cerró con un dato clave. “Para levantar los inhibiciones, se necesita una suma de 700.000 dólares“, confesó.

El delicado presente económico de San Lorenzo

Tal como lo informó oficialmente, San Lorenzo tiene un pasivo de 67.883.991,05 dólares, lo que representa una cifra sustancial y enorme para cualquier entidad deportiva del fútbol argentino. Para entender aún más lo que significa, equivale a 98.771.206.976,64 pesos. Eso sí, hay que destacar que todos los meses continúa perdiendo dinero por el déficit.

Un dato importante a tener en cuenta es que el Ciclón afronta 96 causas judiciales entre futbolistas y directores técnicos que pasaron por la institución a lo largo de los últimos años y no percibieron sus salarios como corresponde. Además, mantiene 61 contratos profesionales y 30 vencen en diciembre, lo que significa que se irían libres, o sea, gratis.