Arruabarrena elogió a Lautaro Bianco tras subirlo a Primera por la lesión de Aranda: “Espero sacarle provecho”

El Vasco reveló que el '10' de la Reserva empezó a ser parte del plantel profesional tras la grave lesión de Tomás Aranda.

En los últimos días, Boca recibió la pésima noticia de la grave lesión de Tomás Aranda, que lo margina de las canchas durante todo lo que resta del año. En medio de ese contexto adverso, Rodolfo Arruabarrena decidió subir a Lautaro Bianco a entrenar con el plantel profesional y lo confirmó en la conferencia de prensa tras ganarle a Lanús.

Cabe recordar que el ’10’ del Xeneize sufrió una fractura de peroné en la pierna derecha y debió ser intervenido quirúrgicamente por el doctor Jorge Batista en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro. En ese sentido, ya comenzó la extensa rehabilitación que le demandará varios meses para volver a estar en óptimas condiciones desde lo físico.

Lautaro Bianco, juvenil de Boca Juniors.

Lo cierto es que Arruabarrena confirmó que Bianco sube a Primera. Durante la conferencia de prensa que realizó luego de vencer agónicamente a Lanús este viernes por la noche, el Vasco confesó: “Ahora comienza a trabajar con nosotros”. Pocos segundos más tarde, el director técnico agregó: “Es un chico que venimos siguiendo hace tiempo“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Espero que se adapte bien al grupo, entre todos lo ayudemos para que, si le llega a tocar la oportunidad, pueda demostrar. Espero sacarle provecho”, manifestó el entrenador sobre el juvenil de apenas 19 años y que ya tiene contrato hasta 2029.

Lautaro Bianco, jugador de Boca.

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Cómo juega Lautaro Bianco

Tal como lo confesó en una entrevista con el Canal de Boca, Bianco se destaca por su velocidad y uno contra uno ante los defensores rivales. Generalmente juega por la banda izquierda, pero también puede hacerlo suelto detrás del nueve o bien por el costado derecho del ataque.

Además de esto, cuenta con una buena pegada con su pie derecho, a tal punto que en la Reserva suele hacerse cargo de las ejecuciones de la pelota parada en ofensiva. Esta característica también le permitió convertir goles de media o larga distancia en sus últimos partidos.

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Por otro lado, mejoró en su juego aéreo. Con 1,84 de altura, Bianco también se impone a la hora de saltar a cabecear para convertirse en un mediocampista llegador para aportarle gol a su equipo. En esta temporada ya convirtió dos tantos en 15 partidos disputados con la Reserva.