Por la Fecha 7 del Torneo Clausura 2026, River Plate inició este domingo un nuevo ciclo tras la renuncia de Chacho Coudet. Fue victoria por 3-2 ante Banfield con Leonardo Ponzio como flamante entrenador luego de la decisión que tomó junto a la cúpula de la dirigencia.

“Muy contento. Feliz. Me debo a esta institución. Cuando hay que estar, hay que poner la cara”, explicó el nuevo DT en conferencia de prensa. Y confirmó que está en condición de interino: “La palabra fue interinato. Hay que saberla respetar. Esto es una consecuencia de muchos partidos y después se verá”.

Posteriormente, habló del detrás de escena sobre su elección para el puesto: “El Chacho dejó de ser entrenador y, en esa dinámica, de parte del presidente y de Enzo, me lo propusieron. Por esta dinámica de mi vida y lo que quiero a esta institución, acepté”.

Ponzio defendió a Martínez Quarta de las críticas

El defensor de River acumula una racha de bajos rendimientos y, en las redes sociales, los hinchas no dejan pasar la oportunidad para criticar su actualidad. Tras otra floja tarde ante Banfield, Ponzio respaldó al zaguero.

Martínez Quarta ante Banfield. (Foto: Getty)

“Lo del Chino veo que es un momento, me ha tocado a mí. De tener todas las miradas. Lo veo muy bien, lo conozco de chiquito, lo crié. Tiene un corazón por esta institución y siente todo, más que muchos. Es una circunstancia del momento. Él tiene calidad. Es un jugador de selección, jugó en Europa. Son momentos”, explicó el entrenador.

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