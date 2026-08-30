Joaquín Freitas, a un paso de Flamengo a cambio de 17 millones de dólares

El delantero pidió salir de River ante las negociaciones que comenzaron en las últimas horas con el Mengao. El Millonario se quedará con un porcentaje de una futura venta.

A horas del compromiso ante Banfield en la zona sur del Gran Buenos Aires, una noticia del mercado de pases sacude al Mundo River. Es que Joaquín Freitas, la máxima promesa que tiene hoy el Millonario en su plantel profesional, se encuentra a un paso de salir del club debido a que Flamengo avanzó fuertemente por su pase.

Lo que comenzó como un interés en las últimas horas pasó a una oferta concreta que dejó satisfecho a River y la operación está a detalles de cerrarse. El Mengao ofreció 17 millones de dólares para llevarse a Freitas de inmediato, contemplando en dicha cifra los bonos de la negociación.

La dirección deportiva del equipo de Núñez aceptó dichas condiciones, sumando a las mismas un porcentaje del 20% de una futura venta. El pibe Freitas, por su parte, pidió ser vendido a Flamengo y podría no estar en el equipo en el partido ante Banfield.

La operación entra en los detalles finales y es probable que, tras el encuentro en el Lencho Sola, se cierre de manera definitiva. Durante el ciclo de Coudet, Freitas fue titular durante la extensa mayoría de los encuentros, incluso con la gran cantidad de refuerzos ofensivos que sumó el Millonario.

Joaquín Freitas se irá de River rumbo a Flamengo

Ahora, y de no mediar inconvenientes en las horas decisivas, Freitas tendrá un nuevo desafío en su carrera, siendo nuevo jugador de un Flamengo que sueña con ganar su quinta Copa Libertadores este año.

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Cómo fue el camino de Freitas hasta la Primera de River

El pibe de 19 años aterrizó en Núñez en enero de 2024. Su explosión se había dos temporadas atrás, cuando se coronó como el máximo artillero de la Séptima División de AFA con 26 gritos, rendimiento que lo llevó a ser convocado a Selección Argentina Sub 20 del Ascenso.

En 2023, debutó en la Primera de Acassuso y alcanzó a jugar cinco encuentros. Una vez llegó a River, comenzó su camino en la Cuarta División, pero en octubre de 2024 ya se encontraba sumando minutos en Reserva.

Su consolidación llegó a lo largo de 2025: tras realizar la pretemporada con Marcelo Escudero y formar una dupla letal junto a Bautista Dadín, recibió el llamado de Marcelo Gallardo para subirlo a Primera. Bajo el ala de Coudet, Freitas se afianzó en el primer equipo, donde disputó 30 partidos, anotando un gol y dando dos asistencias.

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En síntesis