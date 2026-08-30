Independiente vs. Gimnasia de Mendoza EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

En Avellaneda, el Rojo recibe al elenco de Cuyo en un partido clave para la tabla de posiciones de cara a la recta final.

El gol de Fernández para el 1-0 de Gimnasia (M)

GOLAZO DEL LOBO MENDOCINO EN AVELLANEDA: Esteban Fernández estampó el 1-0 de Gimnasia de Mendoza ante Independiente en la fecha 7 de la Zona A del #TorneoClausura.



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Este domingo por la tarde, Independiente recibe a Gimnasia de Mendoza por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en el Estadio Libertadores de América, cuenta con el arbitraje de Sebastián Zunino, es transmitido por ESPN Premium y tiene el minuto a minuto en BOLAVIP.

Las formaciones de Independiente y Gimnasia de Mendoza

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevín Lomónaco, Juan Miguel Arrayago, Facundo Zabala; Iván Marcone, Lautaro Millán; Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel, Felipe Tempone; Josias Palais.

Gimnasia (M): César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñóz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Luciano Cingolani, Tomás O’Connor, Esteban Fernández, Facundo Lencioni; Agustín Módica.

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La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026