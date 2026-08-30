Boca y Parma, en negociaciones avanzadas por Zeballos: qué falta y cuándo se define

Exequiel Zeballos es el protagonista de la gran novela del mercado de pases de Boca y todo indica que el desenlace podría estar cerca. Tras caerse los intereses de Napoli y Celta de Vigo, hay negociaciones avanzadas para que su próximo paso sea por el fútbol europeo. En ese sentido, Parma es el equipo que está en tratativas para comprarlo inmediatamente.

Exequiel Zeballos, delantero de Boca. (Getty Images)

Cabe recordar que su vínculo finaliza el 31 de diciembre de este año, lo que indica que reglamentariamente ya puede firmar con un nuevo club y recién incorporarse en enero de 2027. Sin embargo, el Changuito no quiere irse libre por su cariño con la institución que lo formó. Con ese contexto sobre la mesa, el Changuito ve con buenos ojos emigrar.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Boca y Parma tienen negociaciones avanzadas para intentar concretar el traspaso al Viejo Continente. En ese sentido, la oferta es por 4 millones de euros por el 100% del pase, aunque vale resaltar que se incluyó una plusvalía del 40%, lo que también le generaría ingresos económicos ante una futura transferencia.

Exequiel Zeballos, delantero de Boca. (Getty Images)

Un dato importante a tener en cuenta es que aún no hay acuerdo entre Zeballos y Parma en lo salarial y contractual, aunque podría resolverse una vez alcanzado el pacto entre instituciones. A su vez, vale destacar que en Italia cierra el mercado de pases este martes a las 20 horas local (15hs de Argentina), por lo que se definirá rápidamente.

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De esta manera, no se generará una novela ni largas semanas de negociaciones entre las tres partes implicadas en el posible traspaso ya que el calendario da un margen de apenas 40 horas en total. Así las cosas, el Changuito podría irse de Boca en esta ventana de transferencias y emigrar a Europa dejándole dinero al club que lo transformó en profesional.

Exequiel Zeballos, delantero de Boca. (Getty Images)

Los números de Exequiel Zeballos en Boca

Desde su irrupción en Primera División en la pandemia, el Changuito disputó un total de 140 partidos oficiales con la camiseta de Boca, en una estadía afectada por lesiones de gravedad. En ese lapso de tiempo convirtió 16 goles y repartió 16 asistencias, además de conquistar 5 títulos domésticos: Copa de la Liga 2020, Copa Argentina 2020, Copa de la Liga 2022, LPF 2022, Supercopa 2023.