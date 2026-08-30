Boca hoy: la dura seguidilla de partidos, el posible equipo contra Vélez y más

Tras vencer a Lanús, Boca dio vuelta la página y ya se prepara para enfrentarse a Vélez el próximo miércoles por los octavos de final de la Copa Argentina. En este sentido, Arruabarrena ya piensa en el equipo titular, que tendrá una seguidilla de 6 partidos en 18 días.

La dura seguidilla que tendrá Boca en septiembre

Luego de vencer a Lanús sobre la hora en La Bombonera, Boca dio vuelta la página y se prepara para iniciar una importante seguidilla de partidos que tendrá a lo largo de septiembre, donde comenzará a definir su suerte en las tres competencias que está disputando.

En total serán seis compromisos en tan solo 18 días, por lo que jugará un partido cada tres días, en un lapso comprendido entre el 2 de septiembre, día que enfrentará a Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina, y el 20 del mismo mes, cuando se mida ante San Lorenzo.

La posible formación ante Vélez

De cara al compromiso ante el Fortín por los octavos de final de la Copa Argentina, Rodolfo Arruabarrena ya piensa en el equipo titular, que tendrá la misma base que el que venció a Lanús, con el ingreso de Leandro Paredes por Camilo Rey Domenech.

De esta manera, el Xeneize saldría a la cancha con: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel.

Arruabarrena elogió a Lautaro Bianco

En los últimos días, Boca recibió la pésima noticia de la grave lesión de Tomás Aranda, que lo margina de las canchas durante todo lo que resta del año. En medio de ese contexto adverso, Rodolfo Arruabarrena decidió subir a Lautaro Bianco a entrenar con el plantel profesional y lo confirmó en la conferencia de prensa tras ganarle a Lanús.

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Cabe recordar que el ’10’ del Xeneize sufrió una fractura de peroné en la pierna derecha y debió ser intervenido quirúrgicamente por el doctor Jorge Batista en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro. En ese sentido, ya comenzó la extensa rehabilitación que le demandará varios meses para volver a estar en óptimas condiciones desde lo físico.

Paredes habló sobre el interés del Milan

Leandro Paredes es el mejor futbolista que tiene Boca y eso no está en discusión. Además de serlo en nombre y por rendimiento, es el capitán del equipo y el principal referente dentro del vestuario. En ese sentido, reconoció que recibió ofertas de Europa para irse en este mercado de pases, pero aseguró que se queda y los motivos.

El campeón del mundo con la Selección Argentina volvió a mediados de 2025 al club de sus amores para transitar su segunda etapa luego de varios años en Europa. De esta manera, el surgido de las divisiones inferiores es una pieza fundamental para el Xeneize y su salida significaría una pérdida irremplazable, pero eso no va a suceder.