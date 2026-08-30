River escaló en la Tabla Anual: así está el camino a la Copa Libertadores 2027

Luego de la renuncia de Chacho Coudet y el paso al frente de Leonardo Ponzio como DT interino, River Plate continúa peleando por los objetivos que le quedan en el resto del año. Este domingo, el Millonario triunfó por 3-2 ante Banfield para soñar con salir del pozo.
Con un doblete de Ángel Correa y un tanto de penal de Thiago Almada, el club de Núñez sumó puntos importantes para acercarse a la zona de clasificación en el Torneo Clausura, pero también para recortar distancia a los líderes de la Tabla Anual rumbo a la Copa Libertadores 2027.
La tabla acumulada y conquistar el Clausura son los dos únicos caminos en pie que tiene River hoy en día para regresar a la máxima cita de CONMEBOL. Por eso, debe acostumbrarse a ganar en este segundo semestre para obtener alguno de esos boletos.
Almada, uno de los goleadores de River ante Banfield. (Foto: Getty)
Con la victoria de este domingo ante el Taladro, los de Ponzio llegaron a 36 unidades para meterse en el 9° lugar, zona de Copa Sudamericana. Ahora, quedaron a 5 puntos de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores.
Así está la Tabla Anual
- Independiente Rivadavia – 45 puntos (LIBERTADORES)
- Argentinos Juniors – 43 puntos (LIBERTADORES)
- Vélez – 41 puntos (LIBERTADORES)
- Boca – 40 puntos (Sudamericana)
- Rosario Central – 39 puntos (Sudamericana)
- Gimnasia La Plata – 38 puntos (Sudamericana)
- Estudiantes de La Plata – 37 puntos (Sudamericana)
- Belgrano – 37 puntos (Sudamericana)
- River – 36 puntos (Sudamericana)
- Independiente – 34 puntos
Goleada histórica: Gimnasia de Mendoza aplastó 3-0 a Independiente por el Torneo Clausura 2026
Los partidos que quedan de la Fecha 7
LUNES 31 DE AGOSTO
- 19.00 – Estudiantes de La Plata vs. Newell’s Old Boys
- 19.00 – Defensa y Justicia vs. Platense
- 21.15 – Tigre vs. Barracas Central
- 21.15 – Instituto vs. San Lorenzo
Datos clave
- River Plate venció 3-2 a Banfield con goles de Ángel Correa y Thiago Almada.
- River llegó a 36 puntos y quedó noveno en la actual Tabla Anual.
- El equipo está a 5 puntos de clasificar a la Copa Libertadores 2027.