River escaló en la Tabla Anual: así está el camino a la Copa Libertadores 2027

Con la victoria ante Banfield, el Millonario cortó la mala racha y no se baja de la pelea por los cupos para la cita internacional.

Luego de la renuncia de Chacho Coudet y el paso al frente de Leonardo Ponzio como DT interino, River Plate continúa peleando por los objetivos que le quedan en el resto del año. Este domingo, el Millonario triunfó por 3-2 ante Banfield para soñar con salir del pozo.

Con un doblete de Ángel Correa y un tanto de penal de Thiago Almada, el club de Núñez sumó puntos importantes para acercarse a la zona de clasificación en el Torneo Clausura, pero también para recortar distancia a los líderes de la Tabla Anual rumbo a la Copa Libertadores 2027.

La tabla acumulada y conquistar el Clausura son los dos únicos caminos en pie que tiene River hoy en día para regresar a la máxima cita de CONMEBOL. Por eso, debe acostumbrarse a ganar en este segundo semestre para obtener alguno de esos boletos.

Almada, uno de los goleadores de River ante Banfield. (Foto: Getty)

Con la victoria de este domingo ante el Taladro, los de Ponzio llegaron a 36 unidades para meterse en el 9° lugar, zona de Copa Sudamericana. Ahora, quedaron a 5 puntos de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores.

Así está la Tabla Anual

Independiente Rivadavia – 45 puntos (LIBERTADORES) Argentinos Juniors – 43 puntos (LIBERTADORES) Vélez – 41 puntos (LIBERTADORES) Boca – 40 puntos (Sudamericana) Rosario Central – 39 puntos (Sudamericana) Gimnasia La Plata – 38 puntos (Sudamericana) Estudiantes de La Plata – 37 puntos (Sudamericana) Belgrano – 37 puntos (Sudamericana) River – 36 puntos (Sudamericana) Independiente – 34 puntos

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Los partidos que quedan de la Fecha 7

LUNES 31 DE AGOSTO

19.00 – Estudiantes de La Plata vs. Newell’s Old Boys

19.00 – Defensa y Justicia vs. Platense

21.15 – Tigre vs. Barracas Central

21.15 – Instituto vs. San Lorenzo

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