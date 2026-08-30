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Torneo Clausura

Banfield vs. River EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

El Taladro recibe al Millonario en un partido determinante para la tabla de posiciones de cara a la recta final.

Thiago Almada marcó su primer gol en River ante Banfield.
© @RiverPlateThiago Almada marcó su primer gol en River ante Banfield.

El golazo de Sepúlveda para otro descuento: 3-2

El gol de Ángel Correa para el 3-1

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Descontó Sepúlveda para Banfield: 2-1

El primer gol Thiago Almada en River: 2-0

El golazo de Driussi para el 1-0 de River

Este domingo por la tarde, Banfield recibe a River por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en el Estadio Florencio Solá, cuenta con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, es transmitido por la pantalla de ESPN Premium y tiene el minuto a minuto en BOLAVIP.

Las formaciones de Banfield y River

  • Banfield: Diego Rodríguez; Santiago López García, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Brandon Oviedo, Federico Medina, Ignacio Pais, Tomás Adoryan; Alexander Machado, Nicolás Hernández.
  • River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada; Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa, Sebastián Driussi.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

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Nahuel de Hoz
Nahuel de Hoz
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