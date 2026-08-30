Banfield vs. River EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

El Taladro recibe al Millonario en un partido determinante para la tabla de posiciones de cara a la recta final.

El golazo de Sepúlveda para otro descuento: 3-2

¡DESCONTÓ EL TALADRO Y LE PUSO SUSPENSO AL FINAL! Sepúlveda se dio vuelta y sacó un infernal derechazo para marcar un golazo en el 2-3 de Banfield ante River.



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El gol de Ángel Correa para el 3-1

¡OTRO GOLAZO PARA TRANQUILIZAR! Ángel Correa se cayó tras recibir el pase de Galván, se levantó y sacó un infernal latigazo para marcar el 3-1 de River ante Banfield.



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Descontó Sepúlveda para Banfield: 2-1

DESCONTÓ EL TALADRO: Bruno Sepúlveda aprovechó el rebote de Santiago Beltrán y marcó el 1-2 del Taladro ante River. ¡Hay partido!



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El primer gol Thiago Almada en River: 2-0

¡LLEGÓ EL PRIMER GOL DE THIAGO ALMADA EN RIVER! El Guayo logró vencer al Ruso Rodríguez, cruzó el derechazo y marcó el 2-0 del Millonario ante Banfield. ¡Aplausos de Leo Ponzio en el festejo!



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El golazo de Driussi para el 1-0 de River

¡¡GOLAZO TOTAL DE RIVER!! Ángel Correa metió una asistencia TOP y Sebastián Driussi definió con un volea infernal para marcar el 1-0 del equipo de Leo Ponzio ante Banfield.



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Este domingo por la tarde, Banfield recibe a River por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en el Estadio Florencio Solá, cuenta con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, es transmitido por la pantalla de ESPN Premium y tiene el minuto a minuto en BOLAVIP.

Las formaciones de Banfield y River

Banfield : Diego Rodríguez; Santiago López García, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Brandon Oviedo, Federico Medina, Ignacio Pais, Tomás Adoryan; Alexander Machado, Nicolás Hernández.

: Diego Rodríguez; Santiago López García, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Brandon Oviedo, Federico Medina, Ignacio Pais, Tomás Adoryan; Alexander Machado, Nicolás Hernández. River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada; Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa, Sebastián Driussi.

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La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026