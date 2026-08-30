Jugador x Jugador: los puntajes de los futbolistas de River vs. Banfield por el Torneo Clausura 2026

Las calificaciones de los jugadores del conjunto Millonario en el partido ante el Taladro, por la Fecha 7 del certamen doméstico.

Santiago Beltrán (5): Si bien es cierto que el arquero de River no tuvo errores groseros a lo largo del encuentro, también es verídico que no estuvo tan seguro como en partidos anteriores. Podría haber hecho algo más en los goles de Sepúlveda.

Gonzalo Montiel (6): De mayor a menor. Arrancó el partido estando firme en la marca y mostrándose como una opción permanente con sus proyecciones. En la etapa complementaria, un poco condicionado por sus problemas físicos, se diluyó bastante.

Lucas Martínez Quarta (2): Una vez más, un auténtico tembladeral en defensa, profundizando su tétrico presente. Arrancó el partido con una pérdida insólita que no fue gol de Banfield de milagro y luego repitió la ecuación. Difícil de entender su permanencia en el once.

Nicolás Otamendi (6): Más allá de algún error no forzado aislado, se diferenció de su compañero de zaga y completó un rendimiento satisfactorio. Diagramó saldo positivo en los duelos individuales, se impuso en las alturas y fue preciso en las salidas con pelota.

Otamendi descargando una pelota. (Foto: Prensa River)

Marcos Acuña (6): Mucho más tímido que de costumbre, con labores más dedicadas a la contención. En defensa, el lateral izquierdo no tuvo grandes complicaciones y selló una presentación positiva. Acertado con el esférico en los pies.

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Tobías Andrada (7): Interesante partido, aportando en varias facetas del juego. Mejor despliegue que en encuentros anteriores, colaborando con la recuperación y dándole un destino claro a la pelota. De forma aislada se desprendió y llegó hasta el área rival.

Fausto Vera (6): Tuvo algunas imprecisiones en la distribución de la pelota, pero completó una actuación aceptable, la cual se caracterizó por los aciertos a la hora de la ubicación y de los desplazamientos. Se mantuvo ordenado durante todo el cotejo.

Tomás Galván (6): No brilló, pero fue solidario con Vera y Andrada en la recuperación y trató de ser nexo entre defensa y ataque en las transiciones, consiguiendo éxito en varias oportunidades. En líneas generales, un partido interesante.

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Thiago Almada (8): A diferencia de lo que venía sucediendo con Coudet, se movió como enlace, detrás de Correa y Driussi, mostrándose mucho más lúcido, claro e incisivo. Se asoció de muy buena manera con los delanteros, asistiendo y rematando de media distancia.

Thiago Almada en acción. (Foto: Prensa River)

Ángel Correa (9): Una vez más, la figura más nítida que tuvo River en el partido. Cómodo con Almada y Driussi como laderos, fue peligro constante para el rival. Asistió en la primera conquista y se despachó con una gran resolución para la tercera anotación.

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Sebastián Driussi (8): Se asoció de forma ideal con Almada y Correa, generando un tridente muy peligroso y siendo un dolor de cabeza constante para la defensa de Banfield. Comenzó y finalizó la maniobra del primer gol de River de manera extraordinaria.

Ingresaron:

Giovanni González (6): Entró en la etapa complementaria y no tuvo demasiada influencia en el juego.

Lucas Beltrán (5): Protagonizó un par de acciones peligrosas y no pudo resolver de la mejor manera.

Francisco Ortega (-): Reemplazó a Acuña y no logró contar con protagonismo en el partido.

Lautaro Rivero (-): Escasos minutos en el campo de juego.

Mauro Arambarri (-): Entró sobre la recta final del cotejo.