Ángel Correa le dedicó la victoria de River a Chacho Coudet: “La estará pasando mal”

Autor de dos goles en el Florencio Sola, el campeón del mundo le dedicó unas palabras al DT tras su renuncia en la semana.

En el Estadio Florencio Sola, River Plate volvió este domingo a la victoria al imponerse por 3-2 ante Banfield en el marco de la Fecha 7 del Torneo Clausura 2026. Ángel Correa marcó un doblete y Thiago Almada, de penal, anotó el tanto restante para la visita.

Tras la renuncia de Chacho Coudet, desencadenada por la mala racha y la eliminación en octavos de final de la Copa Sudamericana, Leonardo Ponzio se hizo cargo del equipo de forma interina y ya consiguió su primera victoria como DT.

Sin embargo, Correa, la figura del encuentro, tomó la palabra tras el pitazo final y le dedicó el triunfo a Coudet, a quien reconoció por su trabajo: “Quiero agradecerle al Chacho, que él es el que armó prácticamente este equipo. Hoy no está con nosotros, pero esta victoria se la dedicamos a él que seguramente la estará pasando mal”.

Y luego se refirió a su situación antes de convertirse en refuerzo estrella de River y el papel que tuvo Coudet en la transición: “En lo personal, a mí me ayudó muchísimo. Yo la estaba pasando mal en México y él como persona estuvo ahí para que no me caiga porque estaba muy mal”.

“Gracias a él estoy acá defendiendo esta camiseta hoy. Me hubiese gustado en copa ayudar al equipo con un gol para que él siguiera, pero lamentablemente no entró. Hay que seguir para adelante”, siguió el campeón del mundo en Qatar 2022.

¡OTRO GOLAZO PARA TRANQUILIZAR! Ángel Correa se cayó tras recibir el pase de Galván, se levantó y sacó un infernal latigazo para marcar el 3-1 de River ante Banfield.



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Correa destacó la importancia de volver a la victoria

“Era súper importante sumar de a tres después del golpe duro de la eliminación de la copa. Estábamos todos ilusionados con seguir compitiendo. No pudo ser así, es fútbol. Contento porque hoy pudimos sumar de a tres”, comenzó el delantero.

Y siguió refiriéndose a la bajada del nuevo DT: “Ponzio nos pidió que siguiéramos haciendo lo de los partidos anteriores, que con el Chacho habíamos hecho muchas cosas positivas. Que seamos nosotros, que disfrutemos del lugar en donde estamos y que ganemos el partido”.

Datos clave

Ángel Correa marcó un doblete en el triunfo 3-2 de River ante Banfield.

en el triunfo 3-2 de River ante Banfield. Chacho Coudet renunció tras la eliminación en octavos de la Copa Sudamericana.

tras la eliminación en octavos de la Copa Sudamericana. Leonardo Ponzio debutó como interino con una victoria en la fecha 7 del Clausura.