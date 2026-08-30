¿Juega Paredes? La formación que diagrama Arruabarrena para Boca vs. Vélez por la Copa Argentina

Este miércoles por la noche, el Xeneize enfrenta al Fortín por los octavos de final en un duelo determinante.

Luego del triunfo agónico ante Lanús, Boca ya cambió el chip y piensa en enfrentar a Vélez el próximo miércoles en el duelo correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina 2026. En ese sentido y a raíz de distintas novedades, Rodolfo Arruabarrena ultima detalles para diagramar la formación que saldrá desde el arranque.

En primer lugar, vale resaltar que Leandro Paredes vuelve a ser titular. El capitán del Xeneize ya dejó atrás la molestia en el isquiotibial que lo marginó ante Recoleta y Racing. De hecho, aunque acelerando el proceso de recuperación, disputó 30 minutos frente al Granate, que fueron claves en la rehabilitación y es por eso que será de la partida.

Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors.

Cabe recordar que Boca cuenta con varias bajas de peso: Ayrton Costa, Tomás Aranda y Adam Bareiro siguen lesionados, lo que representa un desafío para el entrenador. Al mismo tiempo, vale la penal resaltar que Leandro Lozano y Marco Pellegrino están a disposición ya que se recuperaron de sus respectivas lesiones musculares.

Lo cierto es que, de cara al partido contra Vélez por la Copa Argentina, Arruabarrena tiene una sola duda y radica en el último tercio de la cancha. En la cabeza del cuerpo técnico la incertidumbre está entre Alan Velasco o Sebastián Villa, como el tercer integrante del ataque para acompañar de cerca a Leonel Flores y Miguel Merentiel.

Sebastián Villa, delantero de Boca. (Getty Images)

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Un dato importante a tener en cuenta es que el Vasco repite la misma defensa que venció a Lanús en La Bombonera. Por supuesto que Álvaro Montero sigue siendo el arquero titular del equipo. A su vez, en la mitad de la cancha solo se modifica por el ingreso de Paredes en lugar de Camilo Rey Domenech, que se adueñó del puesto durante la ausencia del capitán.

Así las cosas y salvo una urgencia de última hora que obligue a Arruabarrena a cambiar la estrategia, Boca enfrentará a Vélez con: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel, Sebastián Villa o Alan Velasco.

Los futbolistas de Boca Juniors.