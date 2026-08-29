Boca hoy: la revelación de Paredes, la autocrítica de Arruabarrena y se acabó la paciencia con Velasco

Todas las novedades del Xeneize de este sábado 29 de agosto, el día posterior al triunfo agónico ante Lanús.

Todo lo que el hincha de Boca tiene que saber este sábado 29 de agosto de 2026, el día después del triunfo ante Lanús en La Bombonera con un gol agónico de Tomás Belmonte. La autocrítica del Vasco, la relevación de Paredes tras volver a la canchas luego de trece días, la bronca de los hinchas con Alan Velasco y el interés de Atlas por Kevin Zenón.

Vasco, autocrítico tras la victoria de Boca

Tal como sucede habitualmente, Rodolfo Arruabarrena asistió a la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Liga Profesional de Fútbol al término de cada encuentro. En ese contexto, el entrenador fue contundente ante la primera pregunta. “No merecimos ganar, Lanús fue superior“, sentenció sin titubear al decirlo en el micrófono.

Inmediatamente después, el Vasco redobló la apuesta y fue por más. “Los tres puntos son importantes, los necesitábamos. Sumar de a tres jugando mal, nos viene bien para las tablas“, manifestó en rueda de prensa. Además, luego añadió: “Somos autocríticos y tenemos que mejorar. El equipo no tuvo la fluidez de otros partidos, sin embargo fuimos a buscarlo arriesgando“.

Pocos segundos más tarde, el director técnico analizó lo ocurrido durante el cotejo y aseguró: “No estuvimos finos con la pelota“. Lejos de restarle importancia al Granate, soltó: “El rival juega, que ha salido campeón de la Sudamericana y con un entrenador que sabe perfectamente lo que quiere. Muchas veces se nos complicaba porque estaban mejor“.

Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca Juniors. (Foto: Getty).

Paredes reveló que apuró su regreso a las canchas

Boca se impuso ante Lanús en un partido bravo. Los del Rodolfo Arruabarrena ganaron con un tanto agónico de Tomás Belmonte y de esta manera sumaron tres puntos importantes luego de un inicio complicado en el plano doméstico. Una de las grandes noticias para los hinchas del Xeneize fue el regreso de Leandro Paredes.

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El capitán, que prácticamente no tuvo descanso tras el Mundial 2026, había sufrido una molestia muscular el pasado 15 de agosto ante Platense y por eso estuvo ausente algunos partidos, pero ante Lanús regresó y tuvo buenos minutos en cancha.

Una vez terminado el partido, Leandro Paredes dialogó con ESPN, fue consultado por su regreso a las canchas tras trece días y dijo: “Nos apuramos un poco, aceleramos un poco los tiempos, obviamente que la lesión requería de un par de días más”.

Además, el capitán del Xeneize agregó: “Sabíamos que era muy importante estar y aceleramos un poco la recuperación. Jugué un poco cagado, pero por suerte salió bien y ganamos que era lo más importante“.

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"JUGUÉ UN POCO CAGADO PERO POR SUERTE SALIÓ BIEN" Leandro Paredes habló de su lesión y su regreso a Boca.



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Los hinchas perdieron la paciencia con Alan Velasco

Boca cerró el pasado viernes con un triunfo sobre la hora frente a Lanús, en lo que fue el regreso de los hinchas a La Bombonera luego de las obras en el campo de juego, motivo por el que en tres partidos trasladaron la localía hacia el Estadio Tomás Adolfo Ducó, correspondiente a Huracán.

Bajo el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura, y a pesar de que los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena no tuvieron una mala jornada, los hinchas se mostraron muy molestos con la actuación individual de uno de los titulares, y por medio de las redes sociales lo llenaron de críticas.

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El gran apuntado por aquellos que no concurrieron a Brandsen 805 fue Alan Velasco, quien tenía la dificilísima tarea de reemplazar a Tomás Aranda, quien sufrió la fractura del peroné durante uno de los entrenamientos de la semana y quedó marginado de todo tipo de actividad en lo que resta del año.

Atlas quiere a Zenón

Kevin Zenón es uno de los futbolistas que menos rodaje sumó en Boca durante el último año. De hecho, pese al cambio de entrenador, también corre de atrás en la consideración de Rodolfo Arruabarrena, aunque sí suele ocupar un lugar en el banco de suplentes. En medio de ese contexto, Atlas presentó una oferta para llevárselo en estas horas.

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Vale resaltar que los Zorros ofrecieron un préstamo por un año con opción de compra, ítem que el Xeneize podría aceptar y está abierto a negociar pero con condiciones claras. Además, desde México incluyeron una cláusula para que sea obligatoria si se cumplen ciertos objetivos durante su estadía en el conjunto, lo que fue visto con buenos ojos.

Lo cierto es que, tras recibir la propuesta recién mencionada, Boca hizo una contraoferta con la intención de concretar la operación en buenos términos. Según pudo saber BOLAVIP, aumentó el monto de la opción/obligación de compra para que la cifra que ingresaría en las arcas financieras se acerque a lo pretendido. Ahora falta la respuesta de Atlas.

Kevin Zenón. (Foto: Getty).

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