Arruabarrena remarcó un error de Boca pese al triunfo ante Central Córdoba: “Se los he comentado”

El entrenador del Xeneize no se conformó con los tres puntos y les remarcó a sus dirigidos un aspecto a mejorar.

Por la Fecha 9 del Torneo Clausura 2026, Boca Juniors se impuso por 3-1 este viernes ante Central Córdoba de Santiago del Estero en La Bombonera. Enner Valencia y Ángel Romero, en dos oportunidades, fueron los goleadores de la noche.

De esta manera, Rodolfo Arruabarrena se las arregló con suplentes para acercarse a los primeros puestos de la Tabla Anual y escalar posiciones dentro del Top 8 de la Zona A, antes de volver a enfocarse en la Copa Sudamericana.

En conferencia de prensa, el Vasco se mostró conforme por el rendimiento de su equipo y el resultado obtenido, pero mostró incomodidad por el descuento del final, que empañó lo que era goleada del club de la Ribera.

“Faltó el cero en el arco. Se los he comentado. Me hubiese gustado terminar 3-0. Es el alma de defensor que tengo. Los chicos han tenido un buen rendimiento. Me viene bien para lo que viene de cara al futuro”, explicó el exlateral del Xeneize.

Arruabarrena ya piensa en Sao Paulo

“Los 3 puntos son muy importantes por la Tabla Anual, todo lo que significan los puntos en nuestra cancha. La mayoría tuvieron un buen rendimiento. Me demuestran que quieren estar. El equipo fue serio de entrada. Mantuvimos un nivel importante ante un equipo que juega, que te pueden complicar. Ahora al hotel, a descansar y mañana a pensar en Brasil”, comentó el DT.

Cuándo es el próximo partido de Boca

Luego de la victoria por el Torneo Clausura, el próximo compromiso de Boca Juniors es nada menos que la Copa Sudamericana. El próximo martes, a las 21.30, el Xeneize visitará a Sao Paulo en el Estadio Morumbí por el duelo de vuelta de los cuartos de final.

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El club de la Ribera jugará los 90 minutos finales de la serie con la ventaja mínima que consiguió en Buenos Aires por el gol de Miguel Merentiel. En la próxima ronda esperan Independiente Santa Fe o Vasco da Gama.

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