Arruabarrena recupera a dos titulares de Boca para visitar a Sao Paulo por Copa Sudamericana

El Vasco tendrá a casi todo el plantel a su disposición para la revancha de los cuartos de final del certamen continental.

Luego de vencer a Central Córdoba de Santiago del Estero con un equipo alternativo, Boca ya dio vuelta la página y se prepara para el viaje a Brasil, en donde se enfrentará a Sao Paulo en búsqueda de la clasificación a las semifinales de la Copa Conmebol Sudamericana.

De cara a este importante encuentro, el entrenador del Xeneize, Rodolfo Arruabarrena, recibió una buena noticia debido a que recupera a tres futbolistas que podrán estar presentes dentro de la nómina. Además, dos de ellos cuentan con chances de ser titulares.

En primera instancia, quien regresó es el arquero Álvaro Montero, luego de estar licenciado por unos días para viajar a Colombia a causa de un problema familiar. El ex Vélez regresará al XI titular y reemplazará a Leandro Brey, quien completó los 90 minutos ante el elenco santiagueño.

Por otro lado, Milton Delgado se recuperó del desgarro que lo marginó de las canchas durante las últimas dos semanas. Debido a que ya está al 100%, cuenta con chances de meterse como titular en lugar de Tomás Belmonte y así completar la mitad de la cancha junto a Paredes y Ascacibar.

Además de esto, también se recuperó Malcom Braida. El lateral izquierdo ya está entrenando a la par del grupo, por lo que podrá formar parte de la lista de convocados para emprender viaje rumbo a Brasil y ser una alternativa para Lautaro Blanco en la defensa.

Matías Satas, la baja en Boca

Más allá de las tres altas que recuperó Arruabarrena, para viajar a Brasil no podrá contar con Matías Satas. El defensor que ingresó por Lautaro Blanco en el partido contra Central Córdoba fue convocado para jugar los Juegos Suramericanos con la Selección Argentina, por lo que no estará a disposición del Vasco.

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La posible formación de Boca para enfrentar a Sao Paulo

El Xeneize saldría a la cancha con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel.

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