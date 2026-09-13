River hoy: la lesión de Andrada, la palabra de Ponzio y el premio al plantel

River venció a Atlético Tucumán por la novena fecha del Torneo Clausura y logró acomodarse en la tabla anual. Luego del encuentro, Ponzio habló en conferencia de prensa y se refirió a la salida de Tobías Andrada. Además, le dio un premio al plantel.

Ponzio explicó la salida de Andrada

Por la Fecha 9 del Torneo Clausura 2026, River Plate venció por 2-1 a Atlético Tucumán en el Estadio Monumental José Fierro. Tobías Andrada abrió el camino para los de Núñez y, en tiempo adicionado, Thiago Almada puso cifras definitivas.

La joya de 19 años, proveniente de Vélez en este mercado de pases, fue la gran figura de la cancha a pesar de que tuvo que salir en el arranque de la segunda mitad, dejándole su lugar a un criticado Mauro Arambarri.

Para darles tranquilidad a los hinchas de River, Leonardo Ponzio aclaró el porqué de la salida no solo de Andrada, sino también de Tomás Galván: “Andrada salió con una paralítica y Tomi con un dolor en el tobillo, nada para preocuparse”.

El plantel tendrá el día libre

Debido a que el próximo partido de River es el sábado 19 frente a Huracán en el Estadio Monumental, el entrenador Leonardo Ponzio le dio un premio al plantel y le dejó la jornada del domingo libre para que descansen en sus domicilios tras el viaje a Tucumán.

De esta manera, los futbolistas están citados para volver a los entrenamientos el próximo lunes desde las 10.00 de la mañana en el River Camp de Ezeiza. Desde allí tendrán hasta el viernes para planificar el encuentro frente a los de Parque Patricios.

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Ponzio habló tras la victoria de River

Luego de la victoria de River ante Atlético Tucumán, el entrenador Leonardo Ponzio habló en conferencia de prensa, en donde se refirió al rendimiento de sus dirigidos, que lograron un importante triunfo sobre la hora gracias al gol de Thiago Almada.

“La intensidad que uno pide desde afuera es lo más fácil: que estén siempre cerca de la pelota, que jueguen. El desgaste que hicieron hoy, con la cancha en el estado que estaba por la lluvia, que se hace más pesada, es difícil sostener lo que queremos lograr. Ya lo tenemos analizado: en los momentos en que no se puede, armar un bloque fuerte para que no te lleguen. Hoy no nos llegaron poco“, soltó.

“El fútbol argentino pasa mucho por esos estados, son muy pocos los equipos que mantienen siempre la misma intensidad. Tenemos posesión, pero avasallar al rival continuamente es difícil, porque los rivales saben a lo que van y esperan. La pelota parada es el arma de ellos y ahí, con todo el esfuerzo que hacés, es donde se empieza a notar. Es trabajo, tenemos semanas largas por delante y eso va a sobrar, porque el trabajo es lo que nos gusta y lo que nos da ganas. De todo se mejora”, agregó sobre el futuro inmediato.

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Los hinchas de River criticaron a Arambarri

En el Estadio Monumental José Fierro, River Plate consiguió este domingo una victoria agónica por 2-1 ante Atlético Tucumán en el marco de la Fecha 9 del Torneo Clausura 2026. Tobías Andrada y Thiago Almada gritaron los tantos para el combinado visitante, que sigue de racha y escala en las tablas.

Tras anotar el tanto de la apertura del marcador, Andrada salió con una molestia y le dejó su lugar a Mauro Arambarri. El volante uruguayo no tuvo la mejor tarde y recibió fuertes críticas por parte de los hinchas de River en las redes sociales.