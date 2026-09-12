Los hinchas de River explotaron contra un jugador ante Atlético Tucumán: “Te lo olvidaste, Coudet”

Mauro Arambarri ingresó en el complemento, zafó de la expulsión y recibió una ola de críticas.

En el Estadio Monumental José Fierro, River Plate consiguió este domingo una victoria agónica por 2-1 ante Atlético Tucumán en el marco de la Fecha 9 del Torneo Clausura 2026. Tobías Andrada y Thiago Almada gritaron los tantos para el combinado visitante, que sigue de racha y escala en las tablas.

Tras anotar el tanto de la apertura del marcador, Andrada salió con una molestia y le dejó su lugar a Mauro Arambarri. El volante uruguayo no tuvo la mejor tarde y recibió fuertes críticas por parte de los hinchas de River en las redes sociales.

Al charrúa lo criticaron principalmente por una riesgosa patada por la que recibió una tarjeta amarilla, aunque gran parte de los usuarios coincidió en que debió haber visto la roja.

LA POLÉMICA DE LA TARDE: ¿era roja para Arambarri por esta infracción? Todo Atlético Tucumán pidió la expulsión, pero fue Julio César Falcioni quien se tuvo que ir por invadir el campo de juego. pic.twitter.com/U0cD5lvhMn — SportsCenter (@SC_ESPN) September 12, 2026

“¿Qué hace Arambarri? Que lo echen, hermano”, disparó uno de los hinchas del Millonario. Otro, en cambio, recordó con qué entrenador llegó al club: “¡Coudet, te olvidaste a Arambarri!”.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Datos clave

2-1 ganó River Plate con goles de Tobías Andrada y Thiago Almada.

con goles de Tobías Andrada y Thiago Almada. Mauro Arambarri reemplazó a Andrada lesionado y recibió una tarjeta amarilla.

reemplazó a Andrada lesionado y recibió una tarjeta amarilla. Fecha 9 del Clausura 2026 disputada en el Estadio Monumental José Fierro.