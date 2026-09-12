En medio de la serie con Boca, Sao Paulo puso suplentes y perdió el clásico contra Palmeiras

El Tricolor cayó por 2 a 0 en condición de visitante en el clásico paulista y llega golpeado a la vuelta de los cuartos de la Sudamericana ante el Xeneize.

En medio de la serie de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Boca, Sao Paulo tuvo que disputar el clásico de la ciudad paulista ante Palmeiras por la fecha 27 del Brasileirao.

Luego de la derrota por 1 a 0 en La Bombonera, Dorival Júnior cuidó a sus jugadores pese al partido más importante de la megalópolis brasileña, ya que dispuso de un 11 inicial casi 100% alternativo. El resultado fue negativo para el Tricolor, ya que perdió por 2 a 0 con los goles de Murilo y Vitor Roque.

El Allianz Parque de Palmeiras presenció un clásico especial, ya que ambos equipos se encuentran en medio de sus series internacionales. El Verdao debe viajar a Ecuador el próximo miércoles para definir el pase a semifinales de la Copa Libertadores ante Liga de Quito. En la ida se impusieron apenas 1 a 0 en San Pablo.

Dorival Júnior en la derrota ante Palmeiras (Getty)

Con la derrota ante su clásico rival, Sao Paulo llegará golpeado a la vuelta ante Boca, en la que se definirá quien pasa a las semifinales de la Sudamericana en el Morumbí. La única buena para el DT es que cuidó a sus titulares y casi ninguno de ellos vio minutos ante Palmeiras, a excepción de Pablo Maia, que disputó los 90′, y Robert Arboleda, quien ingresó en el entretiempo.

Cómo marcha Sao Paulo en el Brasileirao

Tras el partido ante Palmeiras, Sao Paulo se ubicó en el puesto 10 al cabo de 27 fechas disputadas. En total, lleva acumulados 33 puntos, producto de 9 victorias, 6 empates y 11 derrotas. De momento, se encuentra en zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana.

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¿Cuándo y dónde juega Boca ante Sao Paulo la revancha?

Luego del 1 a 0 en La Bombonera, Boca visitará a Sao Paulo el próximo martes 15 de septiembre a partir de las 21.30 horas en el Estadio Morumbí de la ciudad de San Pablo.

El cuadro de la Copa Sudamericana 2026