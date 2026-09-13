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Alineaciones de Manchester United vs. Manchester City por la Premier League

En Old Trafford se disputa el primer derbi de la temporada.

Lisandro Martínez y Enzo Fernández se enfrentan en el clásico de Manchester.
© GettyLisandro Martínez y Enzo Fernández se enfrentan en el clásico de Manchester.

Se viene el primer Derbi de la temporada en la Premier League. En el marco de la fecha 4, en Old Trafford, Manchester United recibe a Manchester City, en un duelo de realidades distintas, ya que el local necesita ganar para escalar posiciones, mientras que la visita quiere quedar como puntero del certamen.

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Los Reds Devils, que ganaron entresemana por la Champions League, vienen con un andar irregular a lo largo del inicio de la temporada, ya que en la Premier cosecharon cuatro puntos producto de una victoria, un empate y una derrota en tres presentaciones.

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El City, por su parte, cambió la cara luego de perder la Community Shield contra Arsenal y desde allí no paró de ganar. En Champions ganó como visitante, mientras que por el certamen local viene con puntaje perfecto, con tres triunfos en la misma cantidad de partidos.

Las alineaciones de Manchester United vs. Manchester City

  • Manchester United: Senne Lammens; Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Patrick Dorgu; Kobbie Mainoo, Youri Tielemans, Bruno Fernandes; Bryan Mbeumo, Mathus Cunha y Marcus Rashford.
  • Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Marc Guéhi, Josko Gvardiol; Elliot Anderson, Enzo Fernández; Phil Foden, Rayan Cherki, Antoine Semenyo; Erling Haaland.
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Marco D'Arcangelo
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