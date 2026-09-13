Julián Alvarez sufrió una molestia y preocupa en la Selección Argentina a una semana de la fecha FIFA

El delantero argentino es baja en Atlético de Madrid, y en la Albiceleste seguirán de cerca su evolución.

A una semana de que los futbolistas de la Selección Argentina se reencuentren para iniciar con los entrenamientos de cara a la fecha FIFA de septiembre, en la que disputarán una serie de partidos amistosos, se encendieron las alarmas en el cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni.

Es que, Julián Alvarez, un habitual titular en la ofensiva de la Albiceleste, volvió a sufrir una molestia física que lo marginará del próximo compromiso de Atlético de Madrid y que pone en duda su presencia para la próxima lista de convocados, que tendrá una renovación con respecto a la del Mundial.

En sus redes sociales, el Colchonero informó que la ‘Araña’ es baja para visitar a la Real Sociedad por la quinta fecha de LaLiga, y allí revelaron que se realizó estudios médicos para determinar el grado de la molestia, que finalmente es una sobrecarga muscular.

“Julián no viaja a San Sebastián por una sobrecarga muscular por la que se retiró en la sesión de entrenamiento de ayer. Realizadas las pruebas pertinentes los servicios médicos han descartado su presencia en el partido de hoy”, fue el comunicado de la cuenta oficial del elenco español.

Julián no viaja a San Sebastián por una sobrecarga muscular por la que se retiró en la sesión de entrenamiento de ayer. Realizadas las pruebas pertinentes los servicios médicos han descartado su presencia en el partido de hoy. — Atlético de Madrid (@Atleti) September 13, 2026

De esta manera, el argentino continuará la semana con entrenamientos de menor carga, a la espera de recuperarse y poder estar a disposición de Lionel Scaloni para los enfrentamientos de la Selección Argentina contra rivales a confirmar. Posiblemente, los duelos sean en condición de local.

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Previo a la convocatoria con la Selección, Julián tendrá otros dos compromisos con Atlético de Madrid con el fin de llegar de la mejor manera. El primero de ellos será el próximo miércoles frente a Osasuna en condición de local, mientras que el siguiente domingo recibirá a Real Madrid en el clásico.

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