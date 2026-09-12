Combinación argentina: el gol de Messi tras el pase de De Paul en Inter Miami vs. Nashville por la MLS 2026

Los campeones del mundo con la Selección Argentina se juntaron para hacer un verdadero golazo en Estados Unidos.

Este sábado por la noche, Lionel Messi volvió a convertir un gol en el duelo que protagonizaron Inter Miami y Nashville, correspondiente a la fecha 22 de la Major League Soccer 2026. Como no podía ser de otra manera, el astro rosarino frotó la lámpara luego de una magnífica combinación con Rodrigo De Paul, su mejor socio durante los últimos años.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul, en Inter Miami. (Getty Images)

El encuentro estaba igualado 1-1 y ninguno de los dos equipos podía marcar la diferencia en el marcador, a pesar de las múltiples aproximaciones a ambos arcos. En medio de ese contexto de incertidumbre total, el capitán de Las Garzas se vistió de héroe y apareció para torcer la historia a favor de su elenco, como en otras tantas oportunidades.

Lo cierto es que, a los 16 minutos del segundo tiempo, todo cambió. En ese preciso momento, Lionel y De Paul tiraron una doble pared y fue ahí cuando el mediocampista se la dejó quieta sobre la medialuna del área rival. Fiel a su estilo, Messi marcó un golazo para convertir el 2-1. Con una mezcla de empeine y cara interna de su zurda, la pelota estrelló contra la red.

GOOOOL de Leo Messi a favor de @InterMiamiCF.



Potente remate del 🇦🇷🐐 luego de que Rodrigo De Paul leyera la jugada y se la pasara a Leo. pic.twitter.com/N2cKdIMLIj — MLS Español (@MLSes) September 13, 2026

Messi vs. Cristiano Ronaldo, rumbo a los 1.000 goles

Lo cierto es que el astro albiceleste deslumbró a todos en Barcelona, pero también en París Saint-Germain, Inter Miami y en la Selección Argentina. Con esas cuatro camisetas, Lionel Messi convirtió 928 goles y se encuentra a 51 anotaciones de la cantidad de su eterno rival futbolístico. Del hito todavía no conseguido por ningún jugador, el campeón del mundo está a 72 conversiones.

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En contraparte, el crack portugués tuvo una brillante carrera, donde dejó una gran huella en cada uno de los equipos que representó, a base de títulos pero principalmente con numerosas anotaciones que le permiten resaltar hasta hoy en día. Ahora, Cristiano Ronaldo lleva 979 goles convertidos y está a solamente 21 de llegar a la cifra nunca antes alcanzada: 1.000 gritos.