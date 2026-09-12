A contrarreloj, Boca presentó una oferta formal a Talleres por Matías Galarza: los detalles de la negociación

Por la dura lesión de Tomás Aranda, el Xeneize tiene tiempo hasta este lunes para intentar cerrar un refuerzo.

La lesión de Tomás Aranda fue una pésima noticia en este segundo semestre, pero por eso Boca puede traer un refuerzo a pesar de que el mercado de pases ya culminó para el resto de los equipos del fútbol argentino. En ese sentido, a menos de 48 horas para que venza el plazo, realizó una oferta formal por Matías Galarza y ya hay negociaciones.

Matías Galarza, futbolista de Talleres. (@MatiGalarza25)

Cabe recordar que a raíz de la fractura de peroné del ’10’, el Xeneize tiene tiempo hasta el lunes para sellar una incorporación en este tramo de la temporada. Además, debido a la reciente salida de Kevin Zenón, el plantel quedó diezmado, es por eso que Rodolfo Arruabarrena quiere un mediocampista y Juan Román Riquelme pisó el acelerador en estas horas.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Boca ofertó 4 millones de dólares por Galarza. Con el claro objetivo de cerrar la operación lo más rápido posible, desde Casa Amarilla enviaron la propuesta por el 80% de la ficha. De esta manera, se espera la inminente respuesta de Talleres para conocer la postura al recibir la propuesta por el volante de 24 años.

Matías Galarza, futbolista de Talleres en La Bombonera. (@MatiGalarza25)

Vale resaltar que estuvo cerca de Boca a mediados de 2024, pero finalmente no se concretó el traspaso y fue ahí cuando arribó a Córdoba para vestir la camiseta del Matador. Por otro lado, hay que destacar que tiene contrato hasta diciembre de 2028, por lo que su valor no será menor. Además, según lo indica Transfermarkt en su portal, está cotizado en 5,5 millones.

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Un dato importante a tener en cuenta es que hay excelente relación entre Riquelme y su representante. Este ítem no es menor ya que en el último tiempo hubo múltiples tratos con el agente. Solo en la actualidad, maneja las carreras de Santiago Ascacibar y Tomás Belmonte que están en Boca, además de Gonzalo Gelini (a préstamo en Peñarol), Marcos Rojo (ya en Racing) y Ander Herrera.

Matías Galarza, futbolista de Talleres en La Bombonera. (@MatiGalarza25)

El nacido en San Isidro el 4 de marzo de 2002, hace 24 años, surgió de las divisiones inferiores de Argentinos Juniors y luego se convirtió en profesional hasta que fue vendido al Genk de Bélgica por 6 millones a mediados de 2022. Ya en 2024, regresó al fútbol argentino para jugar en Talleres de Córdoba a cambio de 3,6 millones de euros.