Tras el choque con Marchiori en Newell’s – Vélez, Emanuel Mammana fue operado de urgencia en Rosario y quedará internado

Por la novena fecha del Torneo Clausura 2026, Vélez Sarsfield empató por 1-1 este viernes ante Newell’s Old Boys en el Estadio Marcelo Bielsa. El Fortín no solo dejó dos puntos en el camino, ya que también sumó una importante baja para lo que viene.
Es que Emanuel Mammana sufrió una importante lesión en el comienzo del segundo tiempo cuando Tomás Marchiori lo impactó con la rodilla en la zona de las costillas al intentar despejar una pelota en el área. El zaguero quedó tirado sobre el césped y pidió automáticamente la atención de los médicos.
Se retiró en camilla y con importantes gestos de dolor. A horas del final del duelo, BOLAVIP pudo saber que Mammana fue operado en el Sanatorio de la Mujer en Rosario. Quedará internado y en observación al menos por las próximas 48 horas.
Por el impacto con su arquero, Mammana sufrió rotura de 5 costillas y la perforación de uno de sus pulmones, generando neumotórax, tal como adelantó Vélez Late. Se espera por el parte médico oficial para conocer más detalles. Será baja por los próximos meses, por lo que Guillermo Barros Schelotto no podrá contar con él en lo que resta del año.
La jugada en la que Marchiori colisionó con Mammana
LA DOBLE SALVADA EN LA LÍNEA DE ROBERTONE— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 11, 2026
De manera milagrosa, el mediocampista de Vélez evitó el gol de Newell´s en dos oportunidades.
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Datos clave
- Emanuel Mammana se lesionó tras un choque con Marchiori en Newell’s contra Vélez.
- Mammana fue operado de urgencia en Rosario y estará internado durante 48 horas.
- Sufrió rotura de costillas y compromiso pulmonar, quedando descartado para este año.