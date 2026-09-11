Tras el choque con Marchiori en Newell’s – Vélez, Emanuel Mammana fue operado de urgencia en Rosario y quedará internado

El defensor del Fortín recibió un rodillazo por parte de su compañero y tendrá algunos meses de recuperación.

Por la novena fecha del Torneo Clausura 2026, Vélez Sarsfield empató por 1-1 este viernes ante Newell’s Old Boys en el Estadio Marcelo Bielsa. El Fortín no solo dejó dos puntos en el camino, ya que también sumó una importante baja para lo que viene.

Es que Emanuel Mammana sufrió una importante lesión en el comienzo del segundo tiempo cuando Tomás Marchiori lo impactó con la rodilla en la zona de las costillas al intentar despejar una pelota en el área. El zaguero quedó tirado sobre el césped y pidió automáticamente la atención de los médicos.

Se retiró en camilla y con importantes gestos de dolor. A horas del final del duelo, BOLAVIP pudo saber que Mammana fue operado en el Sanatorio de la Mujer en Rosario. Quedará internado y en observación al menos por las próximas 48 horas.

Por el impacto con su arquero, Mammana sufrió rotura de 5 costillas y la perforación de uno de sus pulmones, generando neumotórax, tal como adelantó Vélez Late. Se espera por el parte médico oficial para conocer más detalles. Será baja por los próximos meses, por lo que Guillermo Barros Schelotto no podrá contar con él en lo que resta del año.

La jugada en la que Marchiori colisionó con Mammana

LA DOBLE SALVADA EN LA LÍNEA DE ROBERTONE



De manera milagrosa, el mediocampista de Vélez evitó el gol de Newell´s en dos oportunidades.



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Datos clave

Emanuel Mammana se lesionó tras un choque con Marchiori en Newell’s contra Vélez.

tras un choque con Marchiori en Newell’s contra Vélez. Mammana fue operado de urgencia en Rosario y estará internado durante 48 horas.

en Rosario y estará internado durante 48 horas. Sufrió rotura de costillas y compromiso pulmonar, quedando descartado para este año.