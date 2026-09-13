Franco Colapinto le dio más de 8 millones a Alpine tras el GP de España de la Fórmula 1

El piloto argentino terminó en la séptima posición y volvió a sumar puntos en el campeonato.

En la primera edición del Gran Premio de España de la Fórmula 1 en el Circuito de Madring, el piloto argentino Franco Colapinto logró una buena carrera, debido a que largó noveno y terminó en la séptima posición, por lo que volvió a sumar puntos para Alpine.

Seguí la Fórmula 1 a través de Disney+.

Como consecuencia de esta buena performance del oriundo de Pilar, la escudería francesa volvió a sumar una importante cifra de dinero ya que su piloto sumó puntos. Pierre Gasly, por su parte, quedó en el 12° puesto, por lo que pudo aportar lo mismo para su equipo.

Al terminar en la séptima posición, Colapinto sumó seis puntos para el campeonato de pilotos. Gracias a esto, Alpine se quedó con U$D8.795.460, y sigue creciendo en la tabla de posiciones del campeonato de constructores, en el que se ubican en la sexta ubicación con 68 unidades.

Por otro lado, gracias a estos puntos, Colapinto llegó a los 27 en lo que va del certamen. Si bien no pudo escalar posiciones, le permitió recortarle puntos a Lindblad, quien quedó noveno en este GP y llegó a las 31 unidades en el campeonato. Gasly, por su parte, sigue 10°, con 41 puntos.

¿Cuánto vale cada punto ganado en una carrera de la Fórmula 1?

Durante la temporada 2025 de la Fórmula 1, la FIA destinó un monto récord para los puntos que cada escudería obtenía carrera a carrera. El pozo total en la campaña pasada fue de 3.870 millones, repartidos equitativamente punto por punto.

Teniendo en cuenta que se distribuyen 101 puntos por Gran Premio y 36 por Sprint, y a eso hay que multiplicarlo por los 24 GP de la temporada y las seis minicarreras. Por ende, en total se disputan 2.640 puntos por año entre los pilotos.

Publicidad

Aplicando las matemáticas a la cuestión, cada punto que se obtiene en la F1, partiendo de la base del pozo de 2025 (3.870 millones de dólares), simboliza U$D1.465.910. Es decir, una sola unidad en la Fórmula 1 es casi un millón y medio de dólares.

Los valores para 2026 pueden variar, ya que la F1 tiende a modificar sus premios año tras año y se revelan a fin de cada temporada. Además, esta temporada habrá 22 carreras y no 24, ya que se suspendieron los GP de Arabia Saudita y Bahréin por el conflicto de Medio Oriente. Sin embargo, los montos repartidos el año anterior sirven como panorama para cada escudería.

Los millones que gana cada piloto por GP, según la posición

Posición Puntos Millones por GP/Sprint (en U$D) 1° 25 pts 36.647.750 2° 18 pts 26.386.380 3° 15 pts 21.988.650 4° 12 pts 17.590.920 5° 10 pts 14.659.100 6° 8 pts 11.727.280 7° 6 pts 8.795.460 8° 4 pts 5.863.640 9° 2 pts 2.931.820 10° 1 pt 1.465.910 — — — Sprint 1° 8 pts 11.727.280 Sprint 2° 7 pts 10.261.370 Sprint 3° 6 pts 8.795.460 Sprint 4° 5 pts 7.329.550 Sprint 5° 4 pts 5.863.640 Sprint 6° 3 pts 4.397.730 Sprint 7° 2 pts 2.931.820 Sprint 8° 1 pt 1.465.910

Publicidad

Datos clave