La FIA repartió sanciones de cara a la carrera del domingo y el piloto de Aston Martin cumplirá una importante sanción con nulo impacto para él.

En el debut de Madring en la Fórmula 1, este fin de semana se desarrolla el Gran Premio de España y ya está todo listo para la carrera de este domingo. Luego de una excepcional clasificación de Franco Colapinto, se confirmó que Lance Stroll deberá cumplir con una imponente sanción.

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El piloto de Aston Martin, una de las escuderías que peor la está pasando en esta temporada, no pudo participar de la clasificación por problemas en su monoplaza, aunque ya sabía que su destino estaba escrito por las modificaciones que el equipo le hizo a su auto de cara a esta jornada.

La inclusión de nuevas unidades de potencia, que excede el límite anual establecido, provocó que la FIA lo castigue con una penalización de 40 puestos en la parrilla para la largada de la carrera. Afortunadamente para Stroll, esto no le impactará, ya que iba a largar desde el 22° y último lugar de todas formas.

Al respecto, el hijo de Lawrence Stroll, dueño de la escudería, explicó por qué no salió a clasificar: “Tuvimos un problema de presión de agua en la clasificación. Sabíamos que saldríamos desde el fondo de la parrilla de todos modos debido a los componentes que sustituimos durante la noche, pero tenía ganas de dar algunas vueltas más por aquí”.

Carlos Sainz recibió 3 puestos de penalización

Carlos Sainz, piloto de Williams. (Foto: Getty)

El piloto español tuvo una clasificación para el olvido y luego siguieron las malas noticias tras la reunión con la FIA. Sainz no pasó la Q1, quedó en la 17° posición y perdió con su compañero Alex Albon. Para colmo, lo penalizaron con 3 puestos por bloquear en una maniobra evitable a Valtteri Bottas. Así, largará desde el 20° puesto.

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Grilla para la carrera del GP de España 2026

Lando Norris (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Liam Lawson (Red Bull) Franco Colapinto (Alpine) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Nico Hülkenberg (Audi) Gabriel Bortoleto (Audi) Esteban Ocon (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Yuki Tsunoda (Racing Bulls) Alex Albon (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Checo Perez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Carlos Sainz (Williams)* Oliver Bearman (Haas)** Lance Stroll (Aston Martin)***

*3 puestos de penalización. Cae desde el 17°.

**No llegó a la clasificación tras el choque en FP3.

***40 puestos de penalización. Se mantiene en el 22°.

Horario de la carrera del GP de España 2026

Argentina, Brasil y Uruguay: 10:00 hs

10:00 hs Chile, Paraguay y Venezuela: 09:00 hs

09:00 hs Colombia, Ecuador y Perú: 08:00 hs

08:00 hs México: 07:00 hs (CDMX)

07:00 hs (CDMX) España: 15:00 hs

Datos clave

40 puestos de penalización recibió Lance Stroll por añadir nuevas unidades de potencia.

recibió Lance Stroll por añadir nuevas unidades de potencia. 3 posiciones de sanción para Carlos Sainz tras bloquear a Valtteri Bottas en clasificación.

para Carlos Sainz tras bloquear a Valtteri Bottas en clasificación. 10:00 hs es el horario de la carrera en Argentina, Brasil y Uruguay.