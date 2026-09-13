Repasa lo mejor de la carrera en el nuevo circuito de Madring. Incidencias, posiciones y más.

El Gran Premio de España 2026 completó su primera edición en el nuevo circuito de Madring. El ganador de la carrera fue Kimi Antonelli y Franco Colapinto completó un gran fin de semana al finalizar séptimo, cinco posiciones por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

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Esta fue la segunda carrera de la temporada en suelo español y significó el regreso de la Máxima a la capital después de 45 años. Colapinto había finalizado 10° en Catalunya y ahora consiguió un P7 para otorgarle seis valiosas unidades a Alpine.

Si bien el Gran Premio de España no tuvo banderas rojas, sí contó con varios toques y abandonos (4). El más destacado fue el de Lewis Hamilton, quien ocupa el tercer lugar en el Mundial de Pilotos y se quedó sin chances de poder sumar puntos.

Resultado del GP de España 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Liam Lawson (Red Bull) Franco Colapinto (Alpine) Oscar Piastri (McLaren) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Nico Hülkenberg (Audi) Esteban Ocon (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Gabriel Bortoleto (Audi) Yuki Tsunoda (Racing Bulls) Alex Albon (Williams) Oliver Bearman (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Carlos Sainz (Williams) – DNF Checo Perez (Cadillac) – DNF Lance Stroll (Aston Martin) – DNF Lewis Hamilton (Ferrari) – DNF

Kimi Antonelli ganó la primera carrera en Madring (Getty Images)

Resumen de la carrera del GP de España 2026:

¡FINAAAAL DE LA CARRERA! Kimi Antonelli es el ganador del GP de España y Franco Colapinto terminó 7° .

. VUELTA 56/57 : Lawson superó a Gasly y Franco Colapino tiene el P7 en el bolsillo.

: Lawson superó a Gasly y Franco Colapino tiene el P7 en el bolsillo. VUELTA 55/57 : Gasly realentiza a Lawson y Colapinto se acerca al piloto de Red Bull sobre el final.

: Gasly realentiza a Lawson y Colapinto se acerca al piloto de Red Bull sobre el final. VUELTA 51/57 : Gasly todavía tiene que parar y Franco tiene serias chanes de quedar P7.

: Gasly todavía tiene que parar y Franco tiene serias chanes de quedar P7. VUELTA 48/57: COLAPINTO PUDO PASAR A BORTOLETO Y ESTÁ P8 .

. VUELTA 46/57 : Carlos Sainz también retira el coche.

: Carlos Sainz también retira el coche. VUELTA 44/57 : Piastri paró en boxes y sale por detrás del tráfico.

: Piastri paró en boxes y sale por detrás del tráfico. VUELTA 33/57 : Checo Pérez retira el coche y Franco empieza a recortar distancias con los de adelante.

: Checo Pérez retira el coche y Franco empieza a recortar distancias con los de adelante. VUELTA 29/57 : Mala estrategia de Mercedes con Russell. Segunda parada para el británico para volver a montar neumáticos duros.

: Mala estrategia de Mercedes con Russell. Segunda parada para el británico para volver a montar neumáticos duros. VUELTA 27/57 : Piastri tiene problemas en su ala delantera y podría perder tiempo adicional en cambiarla.

: Piastri tiene problemas en su ala delantera y podría perder tiempo adicional en cambiarla. VUELTA 22/57 : Penalización confirmada para Carlos Sainz por el toque con Fernando Alonso.

: Penalización confirmada para Carlos Sainz por el toque con Fernando Alonso. VUELTA 19/57 : Colapinto ganará posiciones una vez que paren los coches que tiene adelante.

: Colapinto ganará posiciones una vez que paren los coches que tiene adelante. VUELTA 16/57: ¡Lando Norris pierde el liderato! Entró a boxes justo cuanto terminaba el VSF y perdió 7 segundos en la parada.

Entró a boxes justo cuanto terminaba el VSF y perdió 7 segundos en la parada. Franco Colapinto aprovechó para cambiar neumáticos. Monta duros.

VUELTA 15/57 : VIRTUAL SAFETY CAR, se detuvo Lance Stroll por un problema de frenos.

: VIRTUAL SAFETY CAR, se detuvo Lance Stroll por un problema de frenos. VUELTA 13/57 : Toque entre Fernando Alonso y Carlos Sainz.

: Toque entre Fernando Alonso y Carlos Sainz. VUELTA 10/57 : Colapinto no pudo aguantar a Liam Lawson y cae al P7.

: Colapinto no pudo aguantar a Liam Lawson y cae al P7. VUELTA 6/57: ¡FRANCO SUBE A P6! Hamilton se va a boxes por un problema de frenos.

VUELTA 5/57 : Verstappen supera a Hamilton y ya está P3.

: Verstappen supera a Hamilton y ya está P3. VUELTA 4/57 : Max Verstappen devuelve dos posiciones por orden de Red Bull y baja a P4.

: Max Verstappen devuelve dos posiciones por orden de Red Bull y baja a P4. VULETA 3/57 : Lando Norris consiguió mantener la primera posición y sigue liderando.

: Lando Norris consiguió mantener la primera posición y sigue liderando. No hubo accidentes en la primera vuelta.

VUELTA 1/57: Franco Colapinto ganó dos posiciones y está P7 .

. ¡COMENZÓ EL GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2026!

Terminó la vuelta de formación y está todo listo para la largada.

Pasó el himno de España y se viene la vuelta de formación.

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Así fue la gran largada de Franco Colapinto en Madring

¡QUE LARGADA! Lando Norris movió bien para mantenerse en el primer lugar, pero Max Verstappen logró superar a Kimi Antonelli y se pone en el 2° puesto en el arranque de la carrera.



📺 #SpanishGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/BsALGL59pN — SportsCenter (@SC_ESPN) September 13, 2026

Características del circuito de Madring