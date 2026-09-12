Así quedó la tabla anual tras el triunfo agónico de River ante Atlético Tucumán

Luego del segundos día de los partidos de la fecha 9, el Torneo Clausura 2026 empieza a tomar forma con buena parte de las jornadas disputadas y ya levanta la temperatura. Cada vez más cerca de la recta decisiva, ahora todas las miradas apuntan al mismo objetivo: la tabla anual. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó después de este sábado 12 de septiembre.
Primero, Independiente Rivadavia venció 4-3 a Aldosivi en un verdadero partidazo y volvió a ser el líder absoluto, al menos momentáneamente. Al mismo tiempo, Estudiantes de La Plata le ganó 2-1 a Platense y se puso a tiro de los puestos de la Copa Libertadores, aunque todavía se mantiene en una virtual clasificación a la Sudamericana 2027.
Guido Carrillo, autor del gol agónico de Estudiantes de La Plata. (@Edelpoficial)
Luego, River venció 2-1 a Atlético Tucumán en la última jugada del partido y consiguió una victoria fundamental para seguir escalando en la tabla de posiciones y quedar cada vez más cerca de los puestos que otorgan el boleto a la Copa Libertadores del próximo año.
La Tabla Anual 2026
- Independiente Rivadavia – 48 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
- Argentinos Juniors – 46 puntos – COPA LIBERTADORES
- Vélez Sarsfield – 45 puntos – COPA LIBERTADORES
- Boca Juniors – 44 puntos – COPA SUDAMERICANA
- River Plate – 42 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Estudiantes – 41 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Gimnasia La Plata – 41 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Rosario Central – 40 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Belgrano – 38 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
- Independiente – 37 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Instituto – 37 puntos
- Defensa – 36 puntos
- Gimnasia (M) – 35 puntos
- Unión – 34 puntos
- Lanús – 34 puntos
- Sarmiento – 34 puntos
- Tigre – 32 puntos
- Huracán – 32 puntos
- Barracas Central – 32 puntos
- San Lorenzo – 32 puntos
- Talleres – 31 puntos
- Newell’s – 28 puntos
- Atlético Tucumán – 27 puntos
- Racing – 26 puntos
- Banfield – 25 puntos
- Platense – 25 puntos
- Central Córdoba – 23 puntos
- Riestra – 20 puntos
- Aldosivi – 13 puntos
- Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENSO