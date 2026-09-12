Así quedó la tabla anual tras el triunfo agónico de River ante Atlético Tucumán

El Millonario ganó de visitante, pero Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata también sumaron de a tres.

Luego del segundos día de los partidos de la fecha 9, el Torneo Clausura 2026 empieza a tomar forma con buena parte de las jornadas disputadas y ya levanta la temperatura. Cada vez más cerca de la recta decisiva, ahora todas las miradas apuntan al mismo objetivo: la tabla anual. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó después de este sábado 12 de septiembre.

Primero, Independiente Rivadavia venció 4-3 a Aldosivi en un verdadero partidazo y volvió a ser el líder absoluto, al menos momentáneamente. Al mismo tiempo, Estudiantes de La Plata le ganó 2-1 a Platense y se puso a tiro de los puestos de la Copa Libertadores, aunque todavía se mantiene en una virtual clasificación a la Sudamericana 2027.

Guido Carrillo, autor del gol agónico de Estudiantes de La Plata. (@Edelpoficial)

Luego, River venció 2-1 a Atlético Tucumán en la última jugada del partido y consiguió una victoria fundamental para seguir escalando en la tabla de posiciones y quedar cada vez más cerca de los puestos que otorgan el boleto a la Copa Libertadores del próximo año.

La Tabla Anual 2026

Independiente Rivadavia – 48 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN Argentinos Juniors – 46 puntos – COPA LIBERTADORES Vélez Sarsfield – 45 puntos – COPA LIBERTADORES Boca Juniors – 44 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 42 puntos – COPA SUDAMERICANA Estudiantes – 41 puntos – COPA SUDAMERICANA Gimnasia La Plata – 41 puntos – COPA SUDAMERICANA Rosario Central – 40 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 38 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Independiente – 37 puntos – COPA SUDAMERICANA Instituto – 37 puntos Defensa – 36 puntos Gimnasia (M) – 35 puntos Unión – 34 puntos Lanús – 34 puntos Sarmiento – 34 puntos Tigre – 32 puntos Huracán – 32 puntos Barracas Central – 32 puntos San Lorenzo – 32 puntos Talleres – 31 puntos Newell’s – 28 puntos Atlético Tucumán – 27 puntos Racing – 26 puntos Banfield – 25 puntos Platense – 25 puntos Central Córdoba – 23 puntos Riestra – 20 puntos Aldosivi – 13 puntos Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENSO

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026