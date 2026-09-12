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Fútbol argentino

Así quedó la tabla anual tras el triunfo agónico de River ante Atlético Tucumán

El Millonario ganó de visitante, pero Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata también sumaron de a tres.

Thiago Almada, autor del gol agónico de River ante Atlético Tucumán.
© @RiverPlateThiago Almada, autor del gol agónico de River ante Atlético Tucumán.

Luego del segundos día de los partidos de la fecha 9, el Torneo Clausura 2026 empieza a tomar forma con buena parte de las jornadas disputadas y ya levanta la temperatura. Cada vez más cerca de la recta decisiva, ahora todas las miradas apuntan al mismo objetivo: la tabla anual. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó después de este sábado 12 de septiembre.

Primero, Independiente Rivadavia venció 4-3 a Aldosivi en un verdadero partidazo y volvió a ser el líder absoluto, al menos momentáneamente. Al mismo tiempo, Estudiantes de La Plata le ganó 2-1 a Platense y se puso a tiro de los puestos de la Copa Libertadores, aunque todavía se mantiene en una virtual clasificación a la Sudamericana 2027.

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Guido Carrillo, autor del gol agónico de Estudiantes de La Plata. (@Edelpoficial)

Luego, River venció 2-1 a Atlético Tucumán en la última jugada del partido y consiguió una victoria fundamental para seguir escalando en la tabla de posiciones y quedar cada vez más cerca de los puestos que otorgan el boleto a la Copa Libertadores del próximo año.

La Tabla Anual 2026

  1. Independiente Rivadavia – 48 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
  2. Argentinos Juniors – 46 puntos – COPA LIBERTADORES
  3. Vélez Sarsfield – 45 puntos – COPA LIBERTADORES
  4. Boca Juniors – 44 puntos – COPA SUDAMERICANA
  5. River Plate – 42 puntos – COPA SUDAMERICANA
  6. Estudiantes – 41 puntos – COPA SUDAMERICANA
  7. Gimnasia La Plata – 41 puntos – COPA SUDAMERICANA
  8. Rosario Central – 40 puntos – COPA SUDAMERICANA
  9. Belgrano – 38 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
  10. Independiente – 37 puntos – COPA SUDAMERICANA
  11. Instituto – 37 puntos
  12. Defensa – 36 puntos
  13. Gimnasia (M) – 35 puntos
  14. Unión – 34 puntos
  15. Lanús – 34 puntos
  16. Sarmiento – 34 puntos
  17. Tigre – 32 puntos
  18. Huracán – 32 puntos
  19. Barracas Central – 32 puntos
  20. San Lorenzo – 32 puntos
  21. Talleres – 31 puntos
  22. Newell’s – 28 puntos
  23. Atlético Tucumán – 27 puntos
  24. Racing – 26 puntos
  25. Banfield – 25 puntos
  26. Platense – 25 puntos
  27. Central Córdoba – 23 puntos
  28. Riestra – 20 puntos
  29. Aldosivi – 13 puntos
  30. Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENSO

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

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Nahuel de Hoz
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