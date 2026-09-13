Boca hoy: tres que vuelven, la oferta por Matías Galarza y el posible XI ante Sao Paulo

Boca ya se prepara para enfrentar a Sao Paulo por la Copa Sudamericana. Para este partido, Rodolfo Arruabarrena recupera a dos titulares que volvieron a entrenar a la par del grupo. Además de esto, se realizó una oferta a contrarreloj por Matías Galarza.

Arruabarrena recuperó a Montero, Braida y Delgado

Luego de vencer a Central Córdoba de Santiago del Estero con un equipo alternativo, Boca ya dio vuelta la página y se prepara para el viaje a Brasil, en donde se enfrentará a Sao Paulo en búsqueda de la clasificación a las semifinales de la Copa Conmebol Sudamericana.

De cara a este importante encuentro, el entrenador del Xeneize, Rodolfo Arruabarrena, recibió una buena noticia debido a que recupera a tres futbolistas que podrán estar presentes dentro de la nómina. Además, dos de ellos cuentan con chances de ser titulares.

La posible formación de Boca ante Sao Paulo

De cara a la revancha en el Morumbí, Arruabarrena realizaría un cambio respecto al equipo que venció a Sao Paulo en la ida disputada en La Bombonera, ya que Milton Delgado ingresaría en lugar de Tomás Belmonte en la mitad de la cancha.

De esta manera, el Xeneize saldría a la cancha con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel.

Boca presentó una oferta formal a Talleres por Matías Galarza

La lesión de Tomás Aranda fue una pésima noticia en este segundo semestre, pero por eso Boca puede traer un refuerzo a pesar de que el mercado de pases ya culminó para el resto de los equipos del fútbol argentino. En ese sentido, a menos de 48 horas para que venza el plazo, realizó una oferta formal por Matías Galarza y ya hay negociaciones.

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Cabe recordar que a raíz de la fractura de peroné del ’10’, el Xeneize tiene tiempo hasta el lunes para sellar una incorporación en este tramo de la temporada. Además, debido a la reciente salida de Kevin Zenón, el plantel quedó diezmado, es por eso que Rodolfo Arruabarrena quiere un mediocampista y Juan Román Riquelme pisó el acelerador en estas horas.

Desde Talleres abrieron la puerta a la llegada de Matías Galarza a Boca

A causa de la lesión de Tomás Aranda, quien sufrió una fractura de peroné, Boca recibió un cupo extra para incorporar a pesar de que el mercado de pases del fútbol argentino se encuentra cerrado, y todos los cañones apuntan a un mismo nombre: Matías Galarza, volante de Talleres.

Referido a esta situación, Omar De Felippe, entrenador del elenco cordobés, habló en conferencia de prensa luego de la victoria de su equipo frente a Unión de Santa Fe, en donde afirmó la postura de la institución, aunque no le cerró las puertas a una posible salida.