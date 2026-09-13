Tabla de posiciones de la F1 tras el triunfo de Antonelli y el P7 de Colapinto en el GP de España

La 14° jornada de la temporada 2026 llegó a su fin y se movieron algunas posiciones en la tabla del Mundial de Pilotos.

Nuevo triunfo de Kimi Antonelli en la Fórmula 1. El joven piloto de Mercedes ganó el Gran Premio de España 2026 tras haber largado en segundo lugar y estiró su ventaja sobre George Russell en el Mundial.

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Franco Colapinto fue el mejor de la zona media y finalizó P7 tras una gran largada en la que ganó dos posiciones. El piloto argentino fue el único que sumó para Alpine y confirma su buen momento tras el P9 que había conseguido en Monza una semana atrás.

Resultado del GP de España 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Liam Lawson (Red Bull) Franco Colapinto (Alpine) Oscar Piastri (McLaren) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Nico Hülkenberg (Audi) Esteban Ocon (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Gabriel Bortoleto (Audi) Yuki Tsunoda (Racing Bulls) Alex Albon (Williams) Oliver Bearman (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Carlos Sainz (Williams) – DNF Checo Perez (Cadillac) – DNF Lance Stroll (Aston Martin) – DNF Lewis Hamilton (Ferrari) – DNF

Tabla del Mundial de Pilotos 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 292 puntos George Russell (Mercedes) – 211 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 191 puntos Lando Norris (McLaren) – 186 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 167 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 145 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 120 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 71 puntos Liam Lawson (Racing Bulls/Red Bull) – 59 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 31 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 7 puntos Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos Alexander Albon (Williams) – 5 puntos Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 3 puntos Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

Tabla del Campeonato de Constructores 2026