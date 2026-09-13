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Fórmula 1

Tabla de posiciones de la F1 tras el triunfo de Antonelli y el P7 de Colapinto en el GP de España

La 14° jornada de la temporada 2026 llegó a su fin y se movieron algunas posiciones en la tabla del Mundial de Pilotos.

Kimi Antonelli, Lando Norris y Max Verstappen en el GP de España
© Getty ImagesKimi Antonelli, Lando Norris y Max Verstappen en el GP de España

Nuevo triunfo de Kimi Antonelli en la Fórmula 1. El joven piloto de Mercedes ganó el Gran Premio de España 2026 tras haber largado en segundo lugar y estiró su ventaja sobre George Russell en el Mundial.

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Franco Colapinto fue el mejor de la zona media y finalizó P7 tras una gran largada en la que ganó dos posiciones. El piloto argentino fue el único que sumó para Alpine y confirma su buen momento tras el P9 que había conseguido en Monza una semana atrás.

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Resultado del GP de España 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes)
  2. Max Verstappen (Red Bull)
  3. Lando Norris (McLaren)
  4. Charles Leclerc (Ferrari)
  5. George Russell (Mercedes)
  6. Liam Lawson (Red Bull)
  7. Franco Colapinto (Alpine)
  8. Oscar Piastri (McLaren)
  9. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  10. Nico Hülkenberg (Audi)
  11. Esteban Ocon (Haas)
  12. Pierre Gasly (Alpine)
  13. Gabriel Bortoleto (Audi)
  14. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)
  15. Alex Albon (Williams)
  16. Oliver Bearman (Haas)
  17. Fernando Alonso (Aston Martin)
  18. Valtteri Bottas (Cadillac)
  19. Carlos Sainz (Williams) – DNF
  20. Checo Perez (Cadillac) – DNF
  21. Lance Stroll (Aston Martin) – DNF
  22. Lewis Hamilton (Ferrari) – DNF

Tabla del Mundial de Pilotos 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 292 puntos
  2. George Russell (Mercedes) – 211 puntos
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) – 191 puntos
  4. Lando Norris (McLaren) – 186 puntos
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 167 puntos
  6. Max Verstappen (Red Bull) – 145 puntos
  7. Oscar Piastri (McLaren) – 120 puntos
  8. Isack Hadjar (Red Bull) – 71 puntos
  9. Liam Lawson (Racing Bulls/Red Bull) – 59 puntos
  10. Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos
  11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 31 puntos
  12. Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos
  13. Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos
  14. Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
  15. Nico Hülkenberg (Audi) – 7 puntos
  16. Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
  17. Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
  18. Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
  19. Fernando Alonso (Aston Martin) – 3 puntos
  20. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto
  21. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  22. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  23. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
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Tabla del Campeonato de Constructores 2026

  1. Mercedes – 503 puntos
  2. Ferrari – 358 puntos
  3. McLaren – 306 puntos
  4. Red Bull Racing – 230 puntos
  5. Racing Bulls – 77 puntos
  6. Alpine – 68 puntos
  7. Haas – 21 puntos
  8. Audi – 17 puntos
  9. Williams – 11 puntos
  10. Aston Martin – 3 puntos
  11. Cadillac – 0 puntos
Leandro Barraza
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