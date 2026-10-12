Arruabarrena reveló el accidente con Enner Valencia y Merentiel que terminó siendo clave para que Boca no pierda ante Instituto

El director técnico del conjunto Xeneize compartió detalles relacionados con los motivos que generaron el cambio del empate 2-2 en Córdoba.

El viernes pasado, por una nueva fecha del Torneo Clausura 2026, Boca Juniors realizó una visita de riesgo a Instituto de Córdoba. En ese contexto, el conjunto Xeneize no la pasó del todo bien ante uno de los equipos más sorprendentes del campeonato, pero terminó rescatando un empate 2-2 que lo mantiene bien posicionado en las tablas.

En medio de ese panorama, Rodolfo Arruabarrena supo decretar un cambio clave en la etapa complementaria. El entrenador del conjunto de La Ribera diseñó el ingreso de Miguel Merentiel por Enner Valencia, quien había marcado el primer gol del combinado visitante. Posteriormente, el uruguayo señalaría el 2-2 definitivo frente a la Gloria.

Así las cosas, el propio Arruabarrena dialogó con Emiliano Raddi en ESPN y compartió detalles realmente importantes sobre el trasfondo de esa modificación. De esa manera, el entrenador de Boca reveló que la variante se vio inspirada por un accidente. En otras palabras, por un malentendido entre Enner Valencia y sus ayudantes.

CUANDO EL VASCO SACÓ A ENNER POR ERROR Y LE TERMINÓ RESULTANDO 😅



Arruabarrena y una particular anécdota en el cambio de Valencia por Merentiel en el duelo ante Instituto.



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El episodio se inició cuando el experimentado delantero ecuatoriano hizo la seña del cambio de botines, pero los ayudantes de Arruabarrena entendieron que estaba pidiendo el cambio por un golpe. Así fue como Valencia salió del campo de juego, dejándole su lugar a Merentiel, quien, instantes más tarde, puso cifras definitivas en Córdoba.

Paralelamente, Arruabarrena exteriorizó que, cuando Valencia, ya en el banco de los suplentes, les comunicó que no pidió la sustitución por dicha complicación física, sino que solicitó el cambio de calzado, la desazón era total. De todos modos, el inmediato gol de Merentiel derivó en risas entre todos y cada uno de los implicados.

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Los próximos partidos de Boca

vs. Vasco Da Gama (L) – Copa Sudamericana – Martes 13 de octubre – 21.30

(L) – Copa Sudamericana – Martes 13 de octubre – 21.30 vs. Talleres (L) – Torneo Clausura – Viernes 16 de octubre – 21.30

(L) – Torneo Clausura – Viernes 16 de octubre – 21.30 vs. Vasco Da Gama (V) – Copa Sudamericana – Martes 20 de octubre – 21.30

(V) – Copa Sudamericana – Martes 20 de octubre – 21.30 vs. Independiente (V) – Torneo Clausura – Domingo 25 de octubre – 17.00

(V) – Torneo Clausura – Domingo 25 de octubre – 17.00 vs. River (L) – Torneo Clausura – Domingo 1° de noviembre – 15.00

Las posiciones del Torneo Clausura

La posible formación de Boca ante Vasco da Gama

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Carlos Palacios; Leonel Flores, Miguel Merentiel, Sebastián Villa.

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DATOS CLAVE

Boca empató 2-2 ante Instituto en Córdoba por el Torneo Clausura 2026.

Rodolfo Arruabarrena reemplazó a Enner Valencia por una confusión sobre sus botines.

Boca vs. Vasco da Gama será el 13 de octubre por Copa Sudamericana.