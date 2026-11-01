Arruabarrena reveló la postura de Boca ante los reclamos de River: “No hacemos caso”

El Vasco habló en la conferencia de prensa tras el triunfo del Xeneize en el Superclásico por tercera vez consecutiva.

Este domingo por la tarde, Boca venció 1-0 a River por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Con gol de Lautaro Di Lollo y tras las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, el Xeneize se quedó con el Superclásico, volvió a ser puntero de la Tabla Anual y también selló la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Como habitualmente sucede, Rodolfo Arruabarrena asistió a la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Liga Profesional de Fútbol al término de cada partido. En ese sentido, habló sobre las polémicas que reclamó el elenco de Núñez tras el cotejo. “No hacemos caso a lo que digan, ya sea River o el periodismo“, sentenció el Vasco.

Rodolfo Arruabarrena, en el triunfo de Boca ante River. (Getty Images)

En primera instancia, aseguró: “Será un clásico muy hablado“. Sin embargo, soltó: “A nosotros nos interesa cambiar el chip y pensar en Defensa y Justicia, nada más“. Volviendo a lo anterior, expresó: “Ya se habló demasiado durante la semana, eso es complicado para el referee. Hace 11 años no jugaba un clásico y esta semana fue igual, no se mejoró nada“.

A su vez, continuó sobre lo ocurrido en los últimos días y en estas horas. “Tratamos de aislarnos. Es lo que hacemos con los chicos. Es difícil eh, porque tus familiares te hablan o te mandan Reels“, manifestó el director técnico. De hecho, redobló la apuesta y tiró: “Nosotros no salimos a hablar y punto. Las boludeces las dejamos de lado“.

Los futbolistas de Boca tras vencer a River en el Superclásico. (Getty Images)

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Más declaraciones del Vasco Arruabarrena

Luego, se refirió al gran presente de Boca. “Los objetivos son salir campeón“, anunció sin titubear. Eso sí, aclaró: “Todavía nos falta, pero es un premio chiquitito para este grupo“. Además, el entrenador declaró: “Esperamos no conformarnos y conseguir más cosas para este club y los hinchas que lo desean, que ojalá pasen un buen fin de año“.

En la misma línea, el Vasco soltó: “Seguimos con nuestros objetivos, insistiendo y peleando todos los torneos. Lo importante es seguir enfocándonos en lo nuestro, que es el próximo partido“. Y también el director técnico dijo: “Mañana entrenaremos nuevamente, para ver cuándo jugamos y tratar de poder terminar arriba en la Tabla Anual”.

Los futbolistas de Boca tras vencer a River en el Superclásico. (Getty Images)

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Sobre lo ocurrido en el campo de juego, analizó: “Ha sido un partido demasiado complicado. Desde el inicio se vio la intención. La expulsión nos llevó a tener más dominio, tratando de buscar el arco rival, como siempre“. Sobre el complemento, también añadió: “Tuvimos nuestras situaciones y nos pusimos en ventaja. Fuimos merecedores”.

Por otro lado, reveló por qué sacó a Jagger Herrera durante el entretiempo. “La salida de Facu fue porque teníamos a él, Di Lollo y Paredes con amarilla“, sostuvo el Vasco para transmitir tranquilidad desde lo físico. De hecho, argumentó: “Si no le sacaban amarilla, lo sacaba a Di Lollo. Por la expulsión de ellos y por cómo estaba el partido“.

Facundo Herrera en el Superclásico entre Boca y River. (Getty Images)

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En cuanto a los futbolistas, reveló: “Terminaron todos bien, algunos más cansados“. A su vez, transmitió tranquilidad al aclarar que Leandro Paredes está en óptimas condiciones físicas. “Me hizo señas y salió, estaba bien, pero muy cansado“, expresó el entrenador de Boca durante la conferencia de prensa protocolar.

De cara al duelo contra Defensa y Justicia, deslizó una gran noticia y tiró: “Algún jugador podemos recuperar“. Sin embargo, fue aún más ambicioso y confesó cómo está Tomás Aranda. Sobre el ’10’ del Xeneize, contó: “Va bien, por buen camino. El proceso de recuperación fue bueno. Creemos que mañana o pasado puede estar con el grupo, tengo que hablar con él y con los médicos“.

Tomás Aranda, futbolista de Boca Juniors.