Leandro Paredes habló tras el triunfo de Boca ante River en el Superclásico: “Fue y será siempre así”

Este domingo por la tarde, Boca venció 1-0 a River por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Con gol de Lautaro Di Lollo y tras las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, el Xeneize se quedó con el Superclásico, volvió a ser puntero de la Tabla Anual y selló la clasificación a la Copa Libertadores. Y luego, habló Leandro Paredes.

Leandro Paredes, capitán de Boca ante River. (Getty Images)

El capitán del conjunto de la ribera fue titular y jugó 88 minutos y, como no podía ser de otra manera, fue el líder futbolístico y también la voz de mando dentro del campo de juego, lo que no es un detalle menor en partidos de alto voltaje como este. Así las cosas, el campeón del mundo rompió el silencio y habló tras el triunfo ante el Millonario.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con ESPN, fue claro. “Uno sueña siempre con esto“, sentenció Paredes en primera instancia. Luego, confesó: “Se lo dije en el vestuario a mis compañeros, que lo que íbamos a vivir era algo único, que traten de disfrutar“. Además, el volante también agregó: “Lo hicimos de la mejor manera, así que estamos felices“.

Leandro Paredes, capitán de Boca ante River. (Getty Images)

Pocos segundos más tarde, el mediocampista analizó el compromiso contra River. “Podríamos haber hecho algún que otro gol más, pero fuimos inteligentes“, aseguró Leandro sin titubear al decirlo. Inmediatamente después, explicó cómo lo hicieron. “Cuidamos la pelota y el partido, lo más importante era ganar“, deslizó. Y ahí añadió: “Estamos a un paso“.

Publicidad

Por otro lado, se refirió a la alta temperatura entre los futbolistas. “Es un clásico, fue siempre así y será siempre así“, manifestó sobre los cruces entre los protagonistas. “Lo importante es que Boca ganó y la gente está contenta“, soltó el volante central. En ese momento, redobló la apuesta y expresó: “Lo ganamos porque hicimos un partido mucho más inteligente“.

Leandro Paredes, capitán de Boca ante River. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso. “El objetivo era pelear todas las competiciones hasta el final y lo estamos haciendo“, anunció en nombre de todo el plantel. Por último, hizo una aclaración clave. “Estamos cerca de todo pero todavía no hemos conseguido nada. Vamos por buen camino“, advirtió Paredes.

Publicidad