Los jugadores de Boca bañaron a Arruabarrena en Gatorade en plena conferencia: “Ya me desquitaré”

El Vasco y los jugadores del Xeneize vivieron un especial momento en la conferencia de prensa.

La euforia en Boca es total. Tuvieron que pasar 1347 días para volver a gritar campeón, pero esa sequía llegó a su fin con la conquista del título de la tabla anual producto del agónico gol de Enner Valencia ante Defensa y Justicia.

Rodolfo Arruabarrena, desde su llegada al Xeneize, encaminó al equipo al primero de los cinco títulos que puede conseguir Boca en este semestre, por lo que, más allá de su característica seriedad, se permitió celebrar con los jugadores tras la conquista del trofeo de liga.

En conferencia de prensa, el Vasco estaba analizando la victoria y el título conseguido, e incluso hablando de su salud, hasta que fue interrumpido por Leandro Paredes, Milton Delgado, Alan Velasco, Tomás Aranda, Sebastián Villa, Enner Valencia y Miguel Merentiel.

😅 El Vasco Arruabarrena hablaba con calma y felicidad por el título de Boca hasta que… pic.twitter.com/vc2SsqzDSX — Bolavip Argentina (@BolavipAr) November 8, 2026

Con un balde lleno de Gatorade, los jugadores de Boca bañaron a Arruabarrena en pleno discurso, lo cual generó desconcierto en el entrenador, que luego soltó una pícara respuesta: “Ya me desquitaré después cuando vuelvan al entrenamiento“.

DALE VASCO DALEEEEEEE pic.twitter.com/MgoI7VDqNa — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 8, 2026

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Por lo pronto, el reencuentro será el próximo lunes, ya que, como premio por el título, el Vasco les dio el domingo libre a los futbolistas de Boca.

Arruabarrena no quiere que Boca baje los brazos

En conferencia de prensa, el Vasco mostró su agradecimiento a los jugadores por el esfuerzo y, luego de haber sido bañado en Gatorade por sus propios dirigidos, les advirtió que no deben relajarse de cara a lo que viene.

“Espero que lo aprovechen, que lo disfruten, pero que no hagan la plancha. Dentro de 4 o 5 días tenemos un partido importante para poder llegar a otra final ante un rival que tiene hambre, que tiene gente joven y que va a querer hacer historia”, comentó sobre la semifinal de Copa Argentina ante Banfield.

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Y siguió, fijando el disfrute para luego de la Copa Sudamericana y Torneo Clausura: “Espero que sea después del 19 de diciembre (disfrutar y relajarse). Si llegamos a esa fecha significa que las cosas las hemos hecho bien. Lo disfruto a mi manera. No soy ningún perro verde. Me gusta ganar. Cuando llegue a casa disfrutarlo y después empezar a trabajar. Es lo que me ha inculcado este club”.

El Vasco reveló un llamado de Ponzio tras el título

En medio de los festejos, el Vasco enumeró agradecimientos y allí reveló que recibió el llamado de Leonardo Ponzio, entre otros entrenadores del fútbol argentino luego del pitazo final en La Bombonera.

“Aclarar que de los primeros llamados que hemos tenido y mensaje han sido Leo Ponzio, Jorge Almirón y Nico Diez. Esto es fútbol, nada más. Algunos ganan, otros pierden, pero todo sigue. Dentro de una semana nosotros tenemos que volver a decir presente”, resaltó Arruabarrena.