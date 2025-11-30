Es tendencia:
Boca lo blindó con una imponente cláusula, Úbeda no le dio minutos y sería una de las primeras bajas en 2026

Mientras el Xeneize se encuentra en la instancias finales del Torneo Clausura, la dirigencia analiza cómo se armará el plantel en 2026.

Por Lautaro Toschi

Claudio Úbeda
Boca tiene la cabeza en el duelo de este domingo ante Argentinos Juniors por los cuartos de final del Torneo Clausura. Los de Claudio Úbeda vienen de derrotar a Talleres y ahora se verán las caras, en La Bombonera a partir de las 18.30 horas, ante el Bicho con la misión de ganar para avanzar a semifinales, instancia en la que se mediría ante el vencedor de la llave entre Racing y Tigre.

A pesar de estar totalmente concentrado en el Torneo Clausura, la dirigencia no deja de lado lo que será la conformación del plantel de cara al 2026. Primero debe resolver qué hará con Claudio Úbeda una vez que termine la actividad, pero más allá de eso, hay jugadores que se irán del club y todo indica que Agustín Martegani es uno de ellos.

El mediocampista llegó a Boca a mediados de 2024 de la mano de Diego Martínez y en un comienzo sumó minutos, también lo utilizó Fernando Gago cundo se hizo cargo del equipo, aunque en 2025 tuvo mucho menos actividad a tal punto que solamente disputó dos partidos en lo que va del año.

Tanto Miguel Ángel Russo como Claudio Úbeda no contaron con Agustín Martegani y su salida del club para el 2026 pareciera ser casi un hecho. Todavía no se conocieron clubes que hayan consultado por él, pero probablemente aparezcan cuando se abra el mercado de pases.

Agustín Martegani. (Foto: Getty).

Una cláusula imponente

Cuando Boca contrató a Agustín Martegani, allá por mediados de 2024, la dirigencia lo blindó con una cláusula de salida de 20 millones de dólares. Claro está que el club que lo quiera no tendrá que desembolsar ese dinero ya que se trata de un futbolista casi sin actividad en lo que va del año. Los últimos dos partidos que jugó fueron a comienzos de 2025: el primero de ellos por Copa Argentina ante Argentino de Monte Maíz en enero y el segundo contra Aldosivi por el Torneo Apertura, que fue en el mes de febrero.

Previo a la final del torneo, la Reserva de Boca imitó una costumbre que trajo Leandro Paredes desde su vuelta al club

DATOS CLAVE

  • Boca enfrentará a Argentinos Juniors este domingo a las 18:30 horas por cuartos del Clausura.
  • Agustín Martegani llegó a Boca a mediados de 2024 pero jugó solo dos partidos en 2025.
  • La cláusula de salida de Agustín Martegani en Boca se estableció en 20 millones de dólares.
