River se prepara para el duelo contra Instituto por los cuartos de final del Torneo Clausura, y el entrenador Leonardo Ponzio está cerca de definir el equipo titular, con un cambio respecto al que venció a Lanús. Además, Jonatan Maidana bancó públicamente al DT.

Maidana bancó a Ponzio y pidió por su continuidad

River ultima detalles previos de cara al duelo contra Instituto de Córdoba por los cuartos de final del Torneo Clausura, en el que buscará una victoria para clasificar a semifinales y seguir con vida en la pelea por volver a ser campeón tras más de dos años y medio de sequía.

En la previa de este partido, Jonatan Maidana, ex jugador del Millonario, habló en una entrevista con el Diario Olé, en donde bancó a Leonardo Ponzio y afirmó su deseo de que este pueda seguir como entrenador de cara a la temporada 2027.

La posible formación ante Instituto

A falta de un día para el partido ante Instituto que se disputará en el Presidente Perón por los cuartos de final del Torneo Clausura, el entrenador de River, Leonardo Ponzio, poco a poco comienza a diagramar el equipo titular que saldrá en búsqueda del boleto a semifinales.

En este sentido, el DT del Millonario recibió buenas noticias, debido a que tanto Lucas Beltrán como Marcos Acuña pudieron entrenar a la par del grupo tras superar sus distintas dolencias, por lo que de esta manera cuentan con chances de nuevamente ser titulares para ir a Alta Córdoba.

El antecedente de Nazareno Arasa con Instituto que preocupa a River

La designación de los árbitros para los cuartos de final del Torneo Clausura no dejó para nada conforme a River Plate. Nazareno Arasa será el árbitro principal del choque contra Instituto en el Estadio Monumental de Alta Córdoba, un colegiado que trae consigo polémicas dirigiendo a la Gloria.

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El recuerdo de Arasa que provoca una nueva guardia alta en River no involucra al Millonario, sino que se remonta a un partido entre Instituto y Argentinos Juniors en 2025. El 14 de septiembre de ese año, por la fecha 8 del Torneo Clausura, la Gloria se impuso por 2-0 ante el Bicho en Alta Córdoba. Ambos goles del conjunto local llegaron desde el punto penal y las dos sanciones máximas de Arasa dejaron mucho que debatir.

AFA eligió a Thiago Almada como el mejor futbolista de los octavos

Tras un flojo año que derrumbó los proyectos de Marcelo Gallardo y Eduardo Coudet, River Plate intenta salvar el 2026 con el interinato de Leonardo Ponzio. El plantel está enfocado en el Torneo Clausura, donde está a tres partidos de obtener el título y clasificar a la Copa Libertadores 2027.

Para eso, el Millonario dio el primer paso con la victoria ante Lanús para meterse en los cuartos de final. Thiago Almada tuvo su mejor noche con la camiseta de la Banda al aportar dos goles en solamente tres remates al arco ante el Granate.