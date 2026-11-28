A la par de que el plantel se encuentra preparando el partido contra Instituto por los cuartos de final del Torneo Clausura, la dirigencia de River ya trabaja en el próximo mercado de pases, con el objetivo de cerrar la llegada de refuerzos para el inicio de la próxima pretemporada.

En este sentido, tras dar el primer paso en búsqueda de fichar a Nicolás Tagliafico, puertas adentro en el Millonario hay otro nombre arriba de la mesa que gusta, por lo que también podría iniciar negociaciones en los próximos días para intentar incorporarlo.

Según pudo saber Bolavip, River está interesado en Erick Pulgar, el mediocampista chileno de 32 años que se desempeña en Flamengo de Brasil, donde es titular indiscutido y viene de consagrarse campeón del Brasileirao a falta de dos fechas, tras igualar 1 a 1 contra Palmeiras.

Erick Pulgar en acción en Flamengo. (Getty).

El ex Fiorentina y Bologna entre otros, es el principal apuntado para reforzar la mitad de cancha para que se encargue de ser el 5 que necesita el equipo, ya que este año no logró consolidar ni a Aníbal Moreno ni a Fausto Vera, quienes llegaron a principios de la temporada.

Si bien está el interés por parte de River, la realidad es que sacarlo de Brasil será difícil por dos motivos. El primero de ellos es por el salario elevado que percibe el futbolista, y el otro por el costo de su pase, ya que desde Flamengo le renovaron el contrato en septiembre, hasta fines de 2029.

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Por el momento, solamente es un nombre que gusta y no iniciaron las gestiones para intentar ficharlo. Las mismas podrían darse una vez que finalice la temporada del Millonario y se defina quién será el entrenador para el próximo año.

Los números de Erick Pulgar en Flamengo

Desde su llegada al elenco brasileño a mediados de 2022, el volante de 32 años lleva disputados un total de 179 partidos, en los que marcó 6 goles y aportó 9 asistencias. Además, recibió 62 tarjetas amarillas y fue expulsado dos veces en 13250 minutos en cancha. En cuanto a su palmarés, ganó 11 títulos, entre ellos, dos Libertadores.

Datos clave

River está interesado en fichar al mediocampista chileno Erick Pulgar de 32 años.

está interesado en fichar al mediocampista chileno de 32 años. Flamengo renovó el contrato del futbolista en septiembre hasta fines de 2029 .

renovó el contrato del futbolista en septiembre hasta fines de . 179 partidos y 11 títulos, incluidas dos Libertadores, suma el volante en Brasil.