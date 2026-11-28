Se terminó la tercera sesión de prácticas en el circuito de Lusail. El próximo paso será la qualy.

Se terminaron las tres instancias de prácticas libres en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 2026. Luego de las dos FP disputadas el viernes, en las que Kimi Antonelli quedó como líder en ambas, la tercera ronda de prácticas y pruebas quedó en manos del italiano nuevamente.

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Para Alpine está sucediendo lo que preveía, ya que el fin de semana no marcha bien para Franco Colapinto ni para Pierre Gasly. En las prácticas del viernes quedaron lejos de lo que habían demostrado en Las Vegas y el propio piloto argentino se había mostrado molesto por cómo se sentía el monoplaza en Lusail.

En la tercera práctica libre no hubo excepción: Colapinto terminó en el puesto 16 y Gasly fue 14°. Desde las 15 horas de Argentina, 21 de Qatar, se desarrollará la clasificación para conocer cómo quedarán los 22 pilotos en la largada de la carrera del domingo.

Resultado de la FP3 del GP de Qatar

Kimi Antonelli George Russell Max Verstappen Isack Hadjar Charles Leclerc Lando Norris Oscar Piastri Arvid Lindblad Lewis Hamilton Liam Lawson Nico Hülkenberg Gabriel Bortoleto Ollie Bearman Pierre Gasly Rafael Camara Franco Colapinto Fernando Alonso Carlos Sainz Alexander Albon Lance Stroll Valtteri Bottas Sergio Pérez

Cronograma del Gran Premio de Qatar 2026

Viernes 27 de noviembre

Práctica Libre 1: 10.30 a 11.30 | DISPUTADA

Práctica Libre 2: 14.00 a 15.00 | DISPUTADA

Sábado 28 de noviembre

Práctica Libre 3: 11.30 a 12.30 | DISPUTADA

Clasificación: 15.00 a 16.00

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Domingo 29 de noviembre

Carrera: 13.00

Así fue la FP2 del GP de Qatar

Kimi Antonelli (Mercedes) George Russell (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Isack Hadjar (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Liam Lawson (Racing Bulls) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Audi) Pierre Gasly (Alpine) Nico Hülkenberg (Audi) Alexander Albon (Williams) Franco Colapinto (Alpine) Carlos Sainz (Williams) Rafael Câmara (Haas) Oliver Bearman (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Checo Pérez (Cadillac)

Así fue la FP1 del GP de Qatar