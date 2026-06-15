Boca hoy: el deseo de Mohamed, vuelve Aranda y más

A la espera de la asunción de Rodolfo Arruabarrena como entrenador, Boca se prepara para regresar a las prácticas. Para el inicio de las mismas, regresará Tomás Aranda, que fue desafectado de la Selección. Además, podrían sumarse juveniles de la Reserva.

El Turco Mohamed, ilusionado con dirigir a Boca

Bien se sabe que Rodolfo Arruabarrena es el nuevo director técnico de Boca, que será presentado oficialmente en los próximos días y estará al mando del plantel durante el próximo año y medio. Sin embargo, antes de la elección, los rumores indicaban la posibilidad de que Antonio Mohamed arribe al fútbol argentino y, aunque se descartó rápidamente, ahora rompió el silencio.

El Turco todavía tiene contrato vigente en Toluca y viene de consagrarse campeón, lo que jugó en contra de que se concrete su llegada al Xeneize en estos tiempos. De todas maneras, Juan Román Riquelme se comunicó con el Vasco y en apenas unas llamadas telefónicas se pusieron de acuerdo para que tenga su segundo ciclo en la institución azul y oro que tanto conoce.

Tomás Aranda regresa de la Selección

Luego de ser convocado por Scaloni para los entrenamientos previos al Mundial y disputar el amistoso frente a Honduras, Tomás Aranda, mediocampista ofensivo de Boca, será liberado después del partido ante Argelia y podrá regresar al país para estar a disposición del club.

Desde ese día, tanto la dirigencia del Xeneize como el entrenador Rodolfo Arruabarrena decidirán cuántos días de licencia le darán por vacaciones y así esperarlo para que se sume a la pretemporada, en la que el nuevo DT hará un análisis sobre cada jugador del plantel.

Los juveniles que pueden sumarse a la pretemporada

Mientras espera por refuerzos para encarar la segunda parte de la temporada, Arruabarrena juntará al plantel para iniciar los primeros entrenamientos con la parte más exigente desde lo físico. Para este momento, también incorporará a juveniles que se desempeñan en la Reserva comandada por Mariano Herrón.

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En este sentido, los ya conocidos Dylan Gorosito y Joaquín Flores formarán parte de las prácticas, así como también dos nombres que no tuvieron tantas oportunidades con Úbeda. Los mismos son Facundo “Jagger” Herrera, defensor central y Lautaro Bianco, volante ofensivo.