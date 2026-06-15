El Turco Mohamed, ilusionado con dirigir a Boca: “Ya llegará mi momento”

Fue uno de los candidatos a ser DT del Xeneize, seguirá en Toluca porque tiene contrato vigente, pero no descartó una etapa en el futuro.

Bien se sabe que Rodolfo Arruabarrena es el nuevo director técnico de Boca, que será presentado oficialmente en los próximos días y estará al mando del plantel durante el próximo año y medio. Sin embargo, antes de la elección, los rumores indicaban la posibilidad de que Antonio Mohamed arribe al fútbol argentino y, aunque se descartó rápidamente, ahora rompió el silencio.

El Turco todavía tiene contrato vigente en Toluca y viene de consagrarse campeón, lo que jugó en contra de que se concrete su llegada al Xeneize en estos tiempos. De todas maneras, Juan Román Riquelme se comunicó con el Vasco y en apenas unas llamadas telefónicas se pusieron de acuerdo para que tenga su segundo ciclo en la institución azul y oro que tanto conoce.

Antonio Mohamed, director técnico argentino. (Getty Images)

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con DSports, Mohamed sentenció: “Insisto que ya llegará mi momento en Boca“. Pocos segundos más tarde de anunciar esa frase tan contundente, el entrenador de gran presente en México continuó. “Creo que fue la vez que más posibilidades hubo y la vez que la gente me dio tanta aprobación“, reconoció sin titubear al decirlo.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto de regresar al fútbol argentino después de tantos años en el exterior. “Tengo el sueño de ser presidente de Huracán también“, confesó el Turco sobre el club de sus amores. “Mientras tanto seguiré trabajando“, añadió sobre una posible vuelta al Globo pero también con un guiño al Xeneize.

Antonio Mohamed, director técnico argentino. (Getty Images)

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Turco Mohamed reveló los candidatos a ganar el Mundial 2026

Como no podía ser de otra manera, el DT se refirió a la Copa del Mundo 2026 que acapara la atención de todo el ambiente. “Los candidatos a ganar el Mundial para mí son Argentina, Francia y España, no más“, aseguró el Turco Mohamed descartando a otras potencias futbolísticas. No conforme con esa declaración, inmediatamente después agregó: “No creo tanto en Portugal“.

Por otro lado, hizo hincapié en el país pentacampeón del mundo. “Brasil no da dos pases seguidos en el medio campo“, manifestó de forma tajante. “Los laterales parecen de metegol, se quedan al lado de los centrales. Se hace predecible con los extremos al mano a mano“, deslizó también. Sin embargo, no fue inocente y por eso cerró: “Pero es Brasil, hay que tener cuidado“.

Antonio Mohamed, director técnico argentino. (Getty Images)

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