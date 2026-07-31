El dinero que se aseguró Boca por la sufrida clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana

El Xeneize se aseguró un ingreso importante en dólares luego de haber superado a O'Higgins por penales. Recoleta será su próximo rival.

La sufrida clasificación por penales de Boca luego de la caída 1 a 0 ante O’Higgins en Chile no solo significa cumplir un objetivo deportivo, sino también un interesante ingreso económico. El simple hecho de meterse en los octavos de final de la Copa Sudamericana le otorga un premio en dólares al Xeneize.

El club que preside Juan Román Riquelme ya había embolsado 500.000 dólares por el simple hecho de afrontar esta instancia. Sea cual sea el resultado, CONMEBOL le iba a otorgar medio millón de dólares al equipo de la Ribera por participar del playoff. Ahora que avanzó, esa cifra crece.

La clasificación a octavos de final le otorga 600.000 dólares a Boca Juniors, un monto mayor al que recibirá por haber participado de esta ronda ante los chilenos. De esta manera, el Xeneize sigue acumulando dinero en premios por su desempeño en competencias internacionales.

Cuánto dinero se aseguró Boca

De esta manera, por clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana, Boca Juniors aseguró un ingreso de 600.000 dólares otorgado por la CONMEBOL por disputar dicha instancia. Si se contabiliza el acumulado por haber disputado y superado la fase previa de playoffs (16vos de final), el monto ingresado en esta etapa alcanza los 1.100.000 dólares.

En caso de superar a Recoleta y meterse en los cuartos de final, la casa madre del fútbol sudamericano le otorgará otros 700.000 dólares al Xeneize. Si luego se mete entre los cuatro mejores, sumará otros 800.000.

El rival de Boca en octavos de final de la Sudamericana

Luego de sellar su clasificación a los octavos de final, el Xeneize ya sabe a quién se va a enfrentar en dicha instancia: Recoleta. La ida será en La Bombonera, mientras que la revancha se disputará en Paraguay. Cabe recordar que se disputará en las semanas del 11 y del 19 de agosto.