El juvenil quiso definir la tanda de penales ante O´Higgins con un lujo innecesario, le salió mal y recibió un llamado de atención del capitán.

Boca sufrió más de la cuenta para meterse en los octavos de final de la Copa Sudamericana, pero lo logró. Los de Rodolfo Arruabarrena enfrentaron a O´Higgins en Chile luego de haber ganado 1 a 0 en la ida en La Bombonera. En Rancagua, el resultado fue el mismo, pero para los chilenos, por lo que todo se definió por penales.

La tanda de penales fue realmente dramática. Los primeros cuatro ejecutantes convirtieron, Vecino falló para O´Higgins y Boca se puso 3 a 2 gracias a Figal, Pavez Muñoz tampoco pudo convertir para los chilenos, por lo que todo quedó en los pies de Aranda, que decidió picarla, pero el arquero del elenco trasandino adivinó su acción. Finalmente, Lautaro Blanco terminó dándole el pase a octavos al Xeneze.

NO SE PUEDE CREER LO QUE HIZO ARANDA



El juvenil tenía la clasificación en sus pies y le PICÓ EL PENAL a Carabalí, que se quedó parado en el medio.



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En zona mixta, Leandro Paredes se refirió a la decisión de Aranda y dijo: “Son manera de patear, obviamente que cundo errás te fijás la manera, pero es chico. Creo que hizo un partido increíble, es el que nos dio ese ánimo para ir a buscar el partido porque lo hizo muy bien, pero te repito, son maneras y decisiones que seguramente aprenderá que hay momentos y momentos“.

Leandro Paredes ante O´Higgins. (Foto: Getty).

El rival de Boca en octavos de final de la Sudamericana

Luego de sellar su clasificación a los octavos de final, el Xeneize ya sabe a quién se va a enfrentar en dicha instancia: Recoleta. La ida será en La Bombonera, mientras que la revancha se disputará en Paraguay. Cabe recordar que se disputará en las semanas del 11 y del 19 de agosto.

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¿Cuándo podría haber Superclásico en la Copa Sudamericana 2026?

Si Boca y River avanzan en el certamen continental recién se verían las caras en las semifinales, tal como sucedió en la edición de 2014. El Xeneize deberá superar a Recoleta en octavos y en cuartos al ganador de la llave entre Sao Paulo o Bolívar. Por su parte, los de Núñez en octavos se medirán ante Santa Fe y, de ganar, en cuartos lo harán con el triunfador del duelo entre Olimpia y Vasco da Gama.

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