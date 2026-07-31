Durísima sanción de AFA a Enzo Pérez por su expulsión en Deportivo Maipú

El mediocampista recibió una tarjeta roja ante Gimnasia y Tiro luego de fuertes protestas contra el cuerpo arbitral. Varias fechas de suspensión.

En su segundo partido oficial con la camiseta de Deportivo Maipú, Enzo Pérez recibió una tarjeta roja por protestar contra el árbitro Gastón Monzón Brizuela, en la derrota por 1 a 0 ante Gimnasia y Tiro de Salta. Recientemente, el Tribunal de Disciplina confirmó la pena para el mediocampista.

De acuerdo a lo detallado por el juez en su informe, el mendocino fue expulsado por emplear lenguaje ofensivo y hacer gestos con ambas manos mostrándole a todo el estadio una señal de robo. Además, antes de retirarse del campo de juego, increpó al cuarto árbitro.

En consecuencia, el Tribunal de Disciplina le dio tres fechas de suspensión al ex River, lo que lo mantendrá fuera de las canchas por un tiempo importante. Maipú, que hoy ocupa un lugar en la zona de Reducido en la zona B de la Primera Nacional, sufrirá su ausencia en los próximos cotejos.

Enzo había hecho su estreno con la camiseta de Maipú el 17 de julio, en una igualdad sin goles ante San Martín de Tucumán, jugando 70 minutos. La caída contra Gimnasia y Tiro fue su segunda presentación y en ambas fue titular utilizando la cinta de capitán.

Los partidos que se perderá Enzo Pérez

Enzo se ausentará en las presentaciones ante Atlanta, Ferrocarril Midland y Godoy Cruz, correspondientes a las fechas 23, 24 y 25 de la Primera Nacional. Los dos primeros son dos rivales directos en la pelea por el ascenso, mientras que el duelo ante el Tomba corresponde a la fecha interzonal de la categoría.

Síntesis

Tres fechas de suspensión recibió Enzo Pérez por parte del Tribunal de Disciplina.

recibió Enzo Pérez por parte del Tribunal de Disciplina. Tarjeta roja por protestar en su segundo partido oficial con Deportivo Maipú.

en su segundo partido oficial con Deportivo Maipú. Atlanta, Ferrocarril Midland y Godoy Cruz son los partidos que se perderá el mediocampista.